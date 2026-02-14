शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
Written By डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (16:03 IST)

Weekly Numerology Horoscope 2026: साप्ताहिक अंक ज्योतिष, जानें 16 से 22 फरवरी का राशिफल और विशेष प्रभाव

साप्ताहिक अंक राशिफल का आकर्षक फोटो
Ank Rashifa। for Your Birth Number: राशिफल और अंक ज्योतिष, दोनों ही हमारे जीवन में गहरी भूमिका निभाते हैं। जहां राशिफल हमें हमारे ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के बारे में बताते हैं, वहीं अंक ज्योतिष हमारे जीवन में अंकों की विशेष भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है।ALSO READ: कुंभ राशि में चार ग्रहों का जमघट: राहु की चाल और 5 राशियों का 'गोल्डन टाइम'

इस सप्ताह के साप्ताहिक अंक राशिफल में हम जानेंगे कि 16 से 22 फरवरी 2026 के बीच आपके लिए कौन से अंक शुभ हैं, क्या आने वाला समय आपको सकारात्मक बदलावों की ओर ले जाएगा, और किस दिशा में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अंक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको इस सप्ताह के शुभ-अशुभ संकेत, प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और वित्त के मामलों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देंगे।
 

(साप्ताहिक अंक राशिफल: 16 से 22 फ़रवरी 2026)


मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)

यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहेगा, अधिकारी सहयोग प्रदान करेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, निवेश से लाभ होगा। सेहत ठीक रहेगी। रिश्तों में अपनापन रहेगा। 
उपाय: सूर्य नमस्कार करे।
 

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) 

यह सप्ताह आपको सतर्क रहने की जरूरत है। भावनाओं में बहकर किसी को उधार देने या फिजूलखर्ची करने से बचें। भावनात्मक संवेदनशीलता को संतुलित रखें। ध्यान और मेडिटेशन के जरिए खुद को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करें। रिश्तों में ईमानदारी रखें।
उपाय: शिव जी को कच्चा दूध अर्पण करें। 
 

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30)

यह सप्ताह आपकी रचनात्मक ऊर्जा को सही दिशा देने का है। अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करें। आमदनी अच्छी रहेगी किन्तु फिजूलखर्ची से बचें। सेहत ठीक रहेगी थकान हो सकती है, पर्याप्त नींद लें। रिश्ते मजबूत रहेंगे।ALSO READ: शुक्र का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए बनेंगे धन और प्रेम के योग
उपाय: बड़ों का आशीर्वाद लें। 

 

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31)

यह सप्ताह आपके सामने अनपेक्षित घटनाएं आ सकती हैं। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। आर्थिक मामले में कुछ अनिश्चितता रह सकती है, जोखिम भरे निवेश से बचें। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें।
उपाय: शनिवार को काली उड़द दान करें। 

 

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23)

यह सप्ताह परिवर्तन, यात्रा और संचार के लिए उत्कृष्ट है। नौकरी में बदलाव का मौका मिल सकता है। व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गैस की समस्या हो सकती है। आपसी रिश्तों में उत्साह बना रहेगा। 
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पण करें।

 

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24)

इस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, व्यापार के लिए समय अनुकूल है। आमदनी अच्छी रहेगी, किंतु अचानक आने वाले खर्च आपका बजट गड़बड़ा सकते है। वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आय के नए स्रोत बनेंगे। जीवनशैली संबंधित बीमारी से समस्या उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।
उपाय: घर में गूगल की धूप लगाएं। 
 

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25)

इस सप्ताह आपका मन अध्यात्म की ओर झुका रहेगा, किसी पुराने कार्य या शोध में सफलता के संकेत हैं। बचत पर ध्यान दें। सप्ताह के शुरुआती दिनों में अकेलेपन की भावना महसूस हो सकती है, अनावश्यक तर्कों से बचें। अपनी भावनाओं को लोगों के सामने जाहिर करने से पूर्व सोचें। पेट से संबंधित छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, खानपान का ध्यान रखें। रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें। 
उपाय: जल में काला तिल डालकर शिवजी को अर्पित करें।
 

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26)

इस सप्ताह आपके पूर्व में किए गए कार्यों का फल प्राप्त हो सकता है। नौकरी मे प्रमोशन मिलने के संकेत दिख रहे है। कानूनी/सरकारी मामलों में सफलता के योग है। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। काम का दबाव अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है। पारिवारिक तालमेल बनाए रखें। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 
 

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27)

यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। आप इस समय नए कार्य की शुरुआत कर सकते है, रुके हुए कार्य में तेजी आएगी। वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें। आय सामान्य रहेगी, अनावश्यक खर्चे हो सकते है। रक्तचाप का ध्यान रखें। रिश्तों में तालमेल बनाए रखें।
उपाय: मंगलवार को हनुमानजी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ
 
Edited BY: Rajshri Kasliwal
महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)Weekly Horoscope 09 February to 15 February 2026: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें...

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियमविजया एकादशी 2026 कब है? 13 फरवरी को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, महत्व और पूजा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

और भी वीडियो देखें

Mahashivratri 2026: 11 शुभ योग और 5 ग्रहों का राजयोग! जानें शिव पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और राहुकाल की चेतावनी

Mahashivratri 2026: 11 शुभ योग और 5 ग्रहों का राजयोग! जानें शिव पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और राहुकाल की चेतावनीMahashivratri Shubha Yog 2026: विद्वान पंडितों के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि पर ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बन रही है जो करीब तीन शताब्दियों के बाद देखने को मिल रही है। पूरे दिन में 11 मुख्य शुभ योग और 5 शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं।

महाशिवरात्रि: गृहस्थों और साधकों के लिए अलग-अलग विशेष पूजा मुहूर्त

महाशिवरात्रि: गृहस्थों और साधकों के लिए अलग-अलग विशेष पूजा मुहूर्तMahashivratri Puja Muhurat 2026: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की आराधना का फल तब और अधिक बढ़ जाता है, जब उसे शास्त्रोक्त समय पर किया जाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिवरात्रि के दौरान कुछ खास समय पर महादेव और उनके गण विशेष रूप से सक्रिय होते हैं। यहाँ पूजा के दो मुख्य काल दिए गए हैं।

कुंभ राशि में चार ग्रहों का जमघट: राहु की चाल और 5 राशियों का 'गोल्डन टाइम'

कुंभ राशि में चार ग्रहों का जमघट: राहु की चाल और 5 राशियों का 'गोल्डन टाइम'कुंभ राशि में चार ग्रहों का महासंयोग बन रहा है और राहु की चाल से 5 राशियों के लिए शुरू होगा ‘गोल्डन टाइम’। जानिए किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और भाग्य का साथ।

अंक ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि 2026 के उपाय, जानें अपने मूलांक के अनुसार

अंक ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि 2026 के उपाय, जानें अपने मूलांक के अनुसारNumerology for Maha Shivratri: महाशिवरात्रि के दिन अपने मूलांक और अंक ज्योतिष के अनुसार किए गए उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा, यह दिन आध्यात्मिक उन्नति, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंक ज्योतिष के उपायों के साथ भगवान शिव की पूजा और व्रत से आप जीवन के हर पहलू में समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

शुक्र का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए बनेंगे धन और प्रेम के योग

शुक्र का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए बनेंगे धन और प्रेम के योगVenus transit in Aquarius Effects: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, संपदा, वैभव और प्रेम का कारक माना जाता है। जब ऐश्वर्य के देवता शुक्र, कर्मफल दाता शनि की राशि 'कुंभ' में प्रवेश करते हैं, तो यह गोचर भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के द्वार खोलता है। 6 फरवरी से 2 मार्च तक शुक्र यहीं रहेंगे। वर्ष 2026 में शुक्र का कुंभ राशि में यह संचरण कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है।
