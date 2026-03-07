सोमवार, 9 मार्च 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 09 March 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 मार्च, 2026)

सब हेडिंग: दैनिक राशिफल: 09 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का कलरफुल फोटो

1. मेष (Aries)

Today 09 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा। 
धन: जल्दबाजी में धन संबंधी बड़े फैसले न लें।
स्वास्थ्य: हल्का-फुल्का  व्यायाम करें।
उपाय: शिवलिंग पर जल में सफेद चंदन मिलाकर चढ़ाएं।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर वाणी पर संयम रखें। 
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्या को सफेद मिठाई खिलाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा।
लव: आज आपसी बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: अचानक धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: गाय को पालक खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा।
लव: अविवाहितों के लिए रिश्ते की बात चल सकती है।
धन: खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: सर्दी से संबंधित परेशानी हो सकती है।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है।
लव: पार्टनर को कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं।
धन: शेयर बाजार या सट्टेबाजी से बचें। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें। 
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: करियर में कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा।
लव: छोटी बात पर बहस करने से बचें।
धन: आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंदों को चावल का दान करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ा मंच मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है। 
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है।
लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आ सकती है। 
धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: विदेश जाने के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: कोई विशेष मित्र करीब आ सकता है।
धन: बिजनेसमैन को भाग्य का साथ मिलेगा। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द में धैर्य से काम लें।
उपाय: पक्षियों को सप्तधान डालें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: व्यापार में विस्तार के योग हैं। 
लव: लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।
धन: आज फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगी।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थकान रहेगी। 
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरीपेशा अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। 
लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें।
धन: आज की व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी।
स्वास्थ्य: शरीर की सफाई का ध्यान रखें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
लव: पार्टनर के प्रति समर्पित रहेंगे।
धन: दान-पुण्य में धन खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार आएगा।
