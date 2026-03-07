Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 मार्च, 2026) सब हेडिंग: दैनिक राशिफल: 09 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 09 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा।

धन: जल्दबाजी में धन संबंधी बड़े फैसले न लें।

स्वास्थ्य: हल्का-फुल्का व्यायाम करें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर वाणी पर संयम रखें।

लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: छोटी कन्या को सफेद मिठाई खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा।

लव: आज आपसी बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।

धन: अचानक धन लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।

उपाय: गाय को पालक खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा।

लव: अविवाहितों के लिए रिश्ते की बात चल सकती है।

धन: खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: सर्दी से संबंधित परेशानी हो सकती है।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है।

लव: पार्टनर को कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं।

धन: शेयर बाजार या सट्टेबाजी से बचें।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: करियर में कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा।

लव: छोटी बात पर बहस करने से बचें।

धन: आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: जरूरतमंदों को चावल का दान करें।

7. तुला (Libra)

करियर: रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ा मंच मिल सकता है।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होगा।

स्वास्थ्य: पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है।

लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आ सकती है।

धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: विदेश जाने के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

लव: कोई विशेष मित्र करीब आ सकता है।

धन: बिजनेसमैन को भाग्य का साथ मिलेगा।

स्वास्थ्य: सिरदर्द में धैर्य से काम लें।

उपाय: पक्षियों को सप्तधान डालें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: व्यापार में विस्तार के योग हैं।

लव: लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।

धन: आज फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगी।

स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थकान रहेगी।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरीपेशा अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।

लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें।

धन: आज की व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी।

स्वास्थ्य: शरीर की सफाई का ध्यान रखें।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है।

लव: पार्टनर के प्रति समर्पित रहेंगे।

धन: दान-पुण्य में धन खर्च होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार आएगा।