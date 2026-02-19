शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 20 February 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 20 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

12 राशियों की खूबसूरत फोटो

1. मेष (Aries)

Today 20 February 2026 horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की राजनीति से दूर रहें।
लव: पार्टनर के साथ वक्त बिताने का यह सही समय है।
धन: आर्थिक निवेश के लिए दिन सामान्य है। 
स्वास्थ्य: सिर दर्द से खिंचाव हो सकता है।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी में आपके निर्णय सटीक और सही साबित  होंगे। 
लव: प्रेमी साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: कारोबार से अच्छा धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: विदेशी व्यापार करने वालों के लिए दिन शुभ है।
लव: लव लाइफ में कुछ तनाव हो सकता है।
धन: अचानक अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: काली गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: ऑफिस में आपके कार्य को नोटिस किया जाएगा। 
लव: किसी महिला मित्र से खुशियोंभरा प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा मामला सुलझ सकता है।
स्वास्थ्य: आज ठंडी चीजों को खाने से परहेज करें।
उपाय: किसी देवी मंत्र का जाप करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: आज समय अनुकूल है। नौकरीपेशा को नेतृत्व का मौका मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइवजा सकते हैं।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने के प्रबल संकेत हैं।
स्वास्थ्य: योग और व्यायाम पर ध्यान दें।
उपाय: पीपल वृक्ष को जल अर्पित करके परिक्रमा करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: शैक्षिक कार्यों से जुड़े लोगों के यात्रा के योग हैं।
लव: प्रेम रिश्तों में दिन सुखद रहेगा।
धन: कारोबारियों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: जरूरतमंदों को खाने संबंधी वस्तुओं का दान करें।ALSO READ: Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्या है इसका महत्व?
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर किसी जरूरी काम में जल्दबाजी न करें।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: धन के मामले में जोखिम न लें।
स्वास्थ्य: फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: व्यवसाय में साझेदारी के कारण धनलाभ होगा। 
लव: ससुराल पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी साफ-सफाई रखें, एलर्जी की संभवना है।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में दीया जलाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कारोबार में विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ बातचीत में शांत रहें।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: गरीबों को काले रंग की वस्तु दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: शिक्षारत संतान का रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।
लव: आज लव पार्टनर के साथ समय बीतेगा।
धन: आज अतिरिक्त धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: शनि देव को नीले रंग के फूल चढ़ाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है। संयम से काम लें।
लव: लव पार्टनर से विवाद हो सकता है।
धन: वाहन पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज सर्दी-जुकाम हो सकता है।
उपाय: शमी के पौधे के पास दीपक जलाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कारोबार में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।
लव: प्रियजन से संबंध प्रगाढ़ होंगे।
धन: नौकरीपेशा अपनी मेहनत से अच्छा धन अर्जित करेंगे।
स्वास्थ्य: आप फिट महसूस करेंगे।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा, क्या है इसका महत्व और कथा

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभLakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभमकर राशि में मंगलादित्य राजयोग बनने से 4 राशियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। जानें इस योग का प्रभाव, किन राशियों को फायदा होगा और किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 फरवरी, 2026)Today 20 February horoscope in Hindi 2026 : आज 20 फरवरी 2026, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

20 February Birthday: आपको 20 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

20 February Birthday: आपको 20 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!20 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 20 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय20 February 2026 Today Shubh Muhurat: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Holashtak 2026: 24 फरवरी से प्रारंभ होंगे 'होलाष्टक', शुभ कार्य रहेंगे वर्जित

Holashtak 2026: 24 फरवरी से प्रारंभ होंगे 'होलाष्टक', शुभ कार्य रहेंगे वर्जितHolashtak from 24 February: शास्त्रीय मार्गदर्शन अनुसार इस वर्ष होलिका-दहन दिनांक 02 मार्च 2026 को रात्रि 11 बजे से 12:30 के मध्य किया जाएगा क्योंकि इस अवधि में भद्रा के मुख की पांच घटियां अर्थात् 02 घण्टे व्यतीत हो चुके होंगे जो कि भद्रा का शास्त्रसम्मत परिहार है,

होलाष्टक के 8 दिन क्यों माने जाते हैं अशुभ? जानें 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर

होलाष्टक के 8 दिन क्यों माने जाते हैं अशुभ? जानें 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असरEffect of Holashtak on 12 Zodiac Signs: होलाष्टक के 8 दिन क्यों अशुभ माने जाते हैं और इस दौरान शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते? जानें धार्मिक कारण और 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com