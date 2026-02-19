Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 20 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 20 February 2026 horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की राजनीति से दूर रहें।

लव: पार्टनर के साथ वक्त बिताने का यह सही समय है।

धन: आर्थिक निवेश के लिए दिन सामान्य है।

स्वास्थ्य: सिर दर्द से खिंचाव हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी में आपके निर्णय सटीक और सही साबित होंगे।

लव: प्रेमी साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: कारोबार से अच्छा धन संचय करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: विदेशी व्यापार करने वालों के लिए दिन शुभ है।

लव: लव लाइफ में कुछ तनाव हो सकता है।

धन: अचानक अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है।

उपाय: काली गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: ऑफिस में आपके कार्य को नोटिस किया जाएगा।

लव: किसी महिला मित्र से खुशियोंभरा प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है।

धन: पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा मामला सुलझ सकता है।

स्वास्थ्य: आज ठंडी चीजों को खाने से परहेज करें।

उपाय: किसी देवी मंत्र का जाप करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: आज समय अनुकूल है। नौकरीपेशा को नेतृत्व का मौका मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइवजा सकते हैं।

धन: रुका हुआ पैसा मिलने के प्रबल संकेत हैं।

स्वास्थ्य: योग और व्यायाम पर ध्यान दें।

उपाय: पीपल वृक्ष को जल अर्पित करके परिक्रमा करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: शैक्षिक कार्यों से जुड़े लोगों के यात्रा के योग हैं।

लव: प्रेम रिश्तों में दिन सुखद रहेगा।

धन: कारोबारियों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर किसी जरूरी काम में जल्दबाजी न करें।

लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

धन: धन के मामले में जोखिम न लें।

स्वास्थ्य: फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: व्यवसाय में साझेदारी के कारण धनलाभ होगा।

लव: ससुराल पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी साफ-सफाई रखें, एलर्जी की संभवना है।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में दीया जलाएं।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कारोबार में विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ बातचीत में शांत रहें।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: गरीबों को काले रंग की वस्तु दान करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: शिक्षारत संतान का रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।

लव: आज लव पार्टनर के साथ समय बीतेगा।

धन: आज अतिरिक्त धन खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।

उपाय: शनि देव को नीले रंग के फूल चढ़ाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है। संयम से काम लें।

लव: लव पार्टनर से विवाद हो सकता है।

धन: वाहन पर धन खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: आज सर्दी-जुकाम हो सकता है।

उपाय: शमी के पौधे के पास दीपक जलाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: कारोबार में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।

लव: प्रियजन से संबंध प्रगाढ़ होंगे।

धन: नौकरीपेशा अपनी मेहनत से अच्छा धन अर्जित करेंगे।

स्वास्थ्य: आप फिट महसूस करेंगे।