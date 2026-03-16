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Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 16 मार्च 2026 (11:57 IST)

राज पंचक शुरू: अगले 5 दिन रहें सतर्क, लेकिन इन कामों में मिलेगी बड़ी सफलता

panchak Saturn and Venus in the picture, Panchak written in the caption
आज 16 मार्च 2026 सोमवार से शाम 04:43 बजे से पंचक लग रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में पंचक के दौरान कुछ विशेष कार्यों को वर्जित माना जाता है। हिन्दू धर्म की मान्यतानुसार पंचक काल के 5 दिनों को अशुभ समय माना जाता है और अशुभ समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। अत: इन दिनों में थोड़ा रुक कर ही शुभ कार्य करने पर विचार करना उचित रहता है।
 

क्या है पंचक काल:

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चन्द्र ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। इस तरह चन्द्र ग्रह का कुम्भ और मीन राशी में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है। 
 

पंचक के नाम:

रविवार का रोग पंचक, मंगलवार का अग्नि पंचक, शुक्रवार का चोर पंचक, शनिवार को पड़ने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहते हैं। बुधवार और गुरुवार को सोमवार और मंगलवार का पंचक माना जाता है। इसके अलावा धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है। शतभिषा नक्षत्र में कलह होने की संभावना रहती है। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रोग बढ़ने की संभावना रहती है। उतरा भाद्रपद में धन के रूप में दंड होता है और रेवती नक्षत्र में धन हानि की संभावना रहती है।
 

क्या होता है राज पंचक:

सोमवार से प्रारंभ होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। यह पंचक शुभ माना जाता है और मान्यता अनुसार इसके प्रभाव से पांच दिनों में कार्यों में सफलता मिलती है खासकर सरकारी कार्यों में सफलता के योग बनते हैं साथ ही संपत्ति से जुड़े काम करना भी शुभ होता है।
 

5 दिनों तक रहे सतर्क:

पंचक के दौरान पांच दिनों तक इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। 
1. लकड़ी एकत्र करना या खरीदना। 
2. घर की छत डलवाना।
3. शव दहन।
4. पलंग या चारपाई बनवाना।
5. दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना।
6. कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य। 
7. पंचक के दौरान नवविवाहित दुल्हन को विदा करना आदि कार्य नहीं किए जानें चाहिए।
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