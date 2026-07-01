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Written By राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 जुलाई, 2026)

सब हेडिंग: दैनिक राशिफल: 02 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026, Pictures of 12 zodiac signs giving the message

1. मेष राशि (Aries)

Today 02 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और मेहनत रंग लाएगी। अधिकारियों से तारीफ मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन पुरानी बातों को बीच में न लाएं।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त नींद लें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: Devshayani Ekadashi 2026: वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी कब है?
 

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यापार में नए सौदे मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलेगी।
लव: सिंगल लोगों को आज कोई खास मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
धन: धन लाभ के अच्छे योग हैं, लेकिन फिजूलखर्ची पर थोड़ा नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खानपान सात्विक रखें।
उपाय: मंदिर में कपूर जलाएं या सफेद चंदन का तिलक लगाएं।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें, विवाद से बचें। बहस में पड़ने से नुकसान हो सकता है।
लव: लव लाइफ में किसी गलतफहमी के कारण तनाव हो सकता है। खुलकर बात करें।
धन: निवेश करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान हावी हो सकती है। योग का सहारा लें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें और हरी वस्तुओं का दान करें।

 

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। नई योजनाएं सफल होंगी।
लव: पार्टनर से भरपूर सहयोग और प्रेम मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।
 

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: ऑफिस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी। अटके हुए काम पूरे होंगे।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। शाम को कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है।
धन: आज आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। नई संपत्ति खरीदने का विचार बन सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। पुराने किसी रोग से राहत मिलेगी।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।
 

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है, वाणी पर संयम रखें।
धन: शेयर बाजार या लॉटरी से जुड़े लोगों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण सर्दी-खांसी की शिकायत हो सकती है।
 

7. तुला राशि (Libra)

करियर: काम का दबाव अधिक रहेगा, धैर्य से काम लें।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग आपके तनाव को कम करेगा। रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी।
धन: धन का आगमन होगा, लेकिन घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्च भी बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: किसी गरीब को मौसमी फल या अन्न का दान करें।
 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: व्यापार में नए पार्टनर्स जुड़ सकते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे।
लव: अपने पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। रुका हुआ सरकारी पैसा या लोन मंजूर हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा। नई योजनाओं को लागू करने का सही समय है।
लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा या यात्रा पर जाने का योग बन रहा है।
धन: पैतृक धन मिलने की संभावना है। फिजूल की खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: कमर दर्द या जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

 

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: कोई भी बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेते समय बड़ों या विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। शॉर्टकट न अपनाएं।
लव: व्यस्त दिनचर्या के बावजूद पार्टनर के लिए समय निकाल पाएंगे, जिससे रिश्ता मजबूत होगा।
धन: धन के मामले में दिन मिलाजुला रहेगा। उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या एलर्जी की समस्या हो सकती है। ठंडे पानी से आंखें धोएं।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें या सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो आज अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। संतान पक्ष से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
धन: आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे। कर्ज से मुक्ति मिलने के रास्ते साफ होंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे, फिटनेस पर ध्यान दें।
उपाय: चींटियों को आटा डालें।
 

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: आज सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। रुके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा गति पकड़ेंगे।
लव: वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। भविष्य में इससे बड़ा लाभ होगा।
स्वास्थ्य: शुगर या बीपी के मरीज आज अपने नियमित चेकअप और दवाइयों का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं।ALSO READ: Chaturmas 2026: आषाढ़ माह 2026: चातुर्मास की शुरुआत से पहले जान लें ये जरूरी नियम
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राजश्री कासलीवाल
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