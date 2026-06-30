Monthly Horoscope July 2026: 12 राशियों के लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है जुलाई 2026, जानें मासिक राशिफल

July Monthly Horoscope 2026: जुलाई 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तनों और विशेष योगों के कारण खास माना जा रहा है। इस महीने कुछ राशियों को करियर में नई सफलता मिलने के संकेत हैं, तो कुछ को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, व्यवसाय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ग्रहों की चाल का प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं जुलाई 2026 के मासिक राशिफल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी...ALSO READ: July Astrology 2026: 4 बड़े ग्रह गोचर बदलेंगे किस्मत, करियर-प्रेम और धन पर पड़ेगा बड़ा असर जुलाई 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तनों और विशेष योगों के कारण खास माना जा रहा है। इस महीने कुछ राशियों को करियर में नई सफलता मिलने के संकेत हैं, तो कुछ को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, व्यवसाय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ग्रहों की चाल का प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं जुलाई 2026 के मासिक राशिफल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी...

1. मेष राशिफल (Aries Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2026 ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। जुलाई का महीना मेष के लिए करियर में नए अवसर लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरीपेशा लोगों के कार्यक्षेत्र में इनके लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी तथा पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा। प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा, विशेषकर जोड़े नए स्तर पर अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं।

2. वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई 2026 लाभकारी रहेगा। इस महीने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है। वृषभ राशि के जातक यदि आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो समय अनुकूल है। पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में संतुलन और खुशहाली बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। सेहत के लिहाज से यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं।

3. मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 में योजनाओं को साकार करने का समय है। यह महीना आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा। व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आर्थिक लाभ के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा, अन्यथा विवाद हो सकता है। जुलाई का समय छात्रों के लिए अच्छा है, पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा। अत: शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य में छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए सावधानी रखें। लव लाइफ में थोड़ी गलतफहमियां आ सकती हैं, इसलिए बातचीत से मसले सुलझाएं।

4. कर्क राशिफल (Cancer Horoscope)

कर्क राशि वालों को जुलाई 2026 में कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लें, सफलता निश्चित है। इस महीने की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन 15 जुलाई के बाद स्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी। कारोबारियों को अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। फिर भी आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें। परिवार में थोड़ी असहमति हो सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर पाचन और मानसिक तनाव से जुड़े मामले में। मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें। प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। इस माह आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

5. सिंह राशिफल (Leo Horoscope)

ALSO READ: Vakri Budh Effect: बुध की कर्क राशि में वक्री चाल, इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क सिंह राशि के लिए जुलाई 2026 का महीना उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा। करियर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस महीने आपके मान-सम्मान में भारी वृद्धि होगी। समाज और कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। निवेश और धन से जुड़े फैसलों में सोच-समझ कर कदम उठाएं। परिवार के साथ सुखद समय बिताने के अवसर मिलेंगे। सेहत उत्तम रहेगी, बस अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करें। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। यदि आप सिंगल हैं, तो इस महीने आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। इस माह लंबी दूरी की यात्राएं फलदायी साबित होंगी।

6. कन्या राशिफल (Virgo Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना मेहनत का फल देने वाला रहेगा। इस महीने आपको अपने बजट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अचानक कुछ अनचाहे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। नौकरी में काम का दबाव अधिक रहेगा। फिर भी करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। परिवार और जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका हौसला बना रहेगा। जुलाई 2026 में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और नियमित दिनचर्या अपनाएं। शिक्षा और पेशेवर विकास के लिए समय अनुकूल है। रोमांस या प्रेम संबंधों के मामले में यह माह अच्छा साबित होने वाला है।

7. तुला राशिफल (Libra Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2026 संतुलन बनाए रखने का समय है। आपके लिए जुलाई का महीना खुशियों की सौगात लेकर आएगा। नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे लोगों को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। आपको कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में नई साझेदारियां फायदेमंद साबित होंगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव होंगे तथा अविवाहितों को शादी संबंधी सूचना प्राप्त हो सकती है। परिवार और मित्रों के साथ सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। खासकर व्यवसाय या शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए यात्रा के योग हैं। इस माह कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।

8. वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope)

वृश्चिक राशि के जातकों को जुलाई 2026 में गोपनीयता और सावधानी की आवश्यकता है। आपके लिए यह महीना मिला-जुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है, वे आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। व्यापार और नौकरी में लाभ के अवसर हैं। निवेश और वित्तीय निर्णय सोच-समझकर करें। कुछ जातकों के प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें, समय पर डॉक्टर से सलाह लें। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, फिर भी प्रेम जीवन में समझदारी से काम लेना उचित रहेगा।

9. धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए जुलाई 2026 भाग्य और अवसरों से भरा रहेगा। आपके लिए जुलाई का महीना आर्थिक रूप से बेहद मजबूत रहने वाला है। आय के नए स्रोत बनेंगे। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। परिवार और प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। इस महीने आप अपनी पुरानी हॉबी को दोबारा शुरू कर सकते हैं, जिससे मानसिक संतुष्टि मिलेगी। विदेश यात्रा या शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी।

10. मकर राशिफल (Capricorn Horoscope)

मकर राशि के लिए जुलाई अनुशासन और धैर्य का महीना है। इस महीने करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। व्यापारियों के लिए यह महीना थोड़ा धीमा रह सकता है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा तथा वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार फायदेमंद होंगे। निवेश और करियर में नए अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। मकर राशि वालों यदि प्रेम संबंधों में हैं तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा प्रेमीसंग रिश्ते खराब हो सकते है।

11. कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना नए अवसर और बदलाव लेकर आएगा। नौकरी तथा करियर में प्रगति संभव है। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी। निवेश और आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। यदि आप धन निवेश करने की सोच रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। जुलाई 2026 में आपको मित्रों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। खुद का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन माता-पिता की सेहत का ख्याल रखें। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। जुलाई 2026 में कारोबार के सिलसिले में आपके यात्रा के योग बन रहे हैं।

12. मीन राशिफल (Pisces Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 रचनात्मकता और सफलता का महीना है। यह महीना आत्मनिरीक्षण और योजना बनाने का है। कार्यक्षेत्र में सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपको नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। कारोबारियों को जुलाई के महीने में आर्थिक लाभ के योग हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है, पार्टनर के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या और ध्यान-योग फायदेमंद रहेगा। विद्यार्थियों को मनचाहा परिणाम पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।