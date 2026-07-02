Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 03 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today 03 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी। सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।

धन: अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। निवेश के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, लेकिन आंखों में थोड़ी थकान रह सकती है।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सहकर्मियों से बहस करने से बचें।

लव: पार्टनर की किसी बात से मन थोड़ा उदास हो सकता है। बातचीत से मसला सुलझाएं।

धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च बढ़ेगा। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खान-पान का ध्यान रखें।

उपाय: किसी गरीब को सफेद मिठाई का दान करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

लव: सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अचानक कहीं से धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। नौकरीपेशा लोग आज थोड़ा व्यस्त रहेंगे।

लव: जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा। आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: सूझबूझ से किया गया निवेश भविष्य में बड़ा फायदा देगा। फिजूलखर्ची से बचें।

स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। अपना भी ख्याल रखें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।

लव: लव लाइफ में थोड़ा संभलकर चलें। पार्टनर पर अपनी इच्छाएं न थोपें।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है। पूरी नींद लें।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: ऑफिस के काम से छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद होगी।

लव: पार्टनर के साथ चल रहा कोई पुराना मनमुटाव आज खत्म होगा।

धन: नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बन सकता है। पैसों का लेन-देन संभलकर करें।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली में सुधार आएगा। लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे।

लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। हालांकि, उधार देने से आज आपको बचना चाहिए।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है। भारी सामान उठाने से बचें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें।

लव: पार्टनर के साथ अपनी भावनाएं शेयर करने का सही समय है। रिश्ता मजबूत होगा।

धन: अचानक कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिससे थोड़ा तनाव हो सकता है।

स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सफलता लेकर आएगा। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा।

लव: लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। पार्टनर से कोई खूबसूरत सरप्राइज मिल सकता है।

धन: निवेश के मामले में किस्मत का साथ मिलेगा। पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आप खुद को मानसिक रूप से बहुत मजबूत पाएंगे।

उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: कला, मीडिया और लेखन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है।

लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकता है। वाणी पर संयम रखें।

धन: शेयर मार्केट या लॉटरी में सोच-समझकर लगाया गया पैसा मुनाफा दे सकता है।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है। बुजुर्ग अपनी सेहत का खास ख्याल रखें।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: टीम वर्क से किए गए कामों में आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। नए संपर्क बनेंगे।

लव: रिश्तों में नयापन आएगा। पार्टनर के साथ आपसी तालमेल बहुत बेहतरीन रहेगा।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण सर्दी-खांसी हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को काले तिल या छाते का दान करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: आज कामकाज का बोझ ज्यादा रह सकता है। धैर्य से काम लें, सफलता जरूर मिलेगी।

लव: पार्टनर के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है।

धन: आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। नुकसान हो सकता है।

स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण थोड़ी सुस्ती महसूस हो सकती है। हल्का और सुपाच्य भोजन करें।