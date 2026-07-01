मीन राशि में शनि का प्रभाव कब तक रहेगा, 6 को मिलेगा लाभ और 6 को होगा नुकसान?
Saturn enters Pisces: 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह ने खुद की कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश किया था जहां वह 3 जून 2027 तक इसी राशि में रहकर मेष राशि में गोचर करेंगे फिर 20 अक्टूबर को पुन: मीन में आकर यहां 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे। शनि ग्रह जब तक मीन रहेंगे तब तक 12 ही राशियों पर बृहस्पति के प्रभाव में आकर अपना असर छोड़ेंगे। इस दौरान कुछ राशियों को फायदा तो कुछ को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
शुभ फल पाने वाली राशियां (लाभ और तरक्की)
वृषभ राशि: 2.5 साल बहुत अच्छे रहेंगे। आय के नए स्रोत और रोजगार के अवसर मिलेंगे। (सावधानी: संतान से मतभेद और स्वास्थ्य का ध्यान रखें)।
कर्क राशि: अपार धन लाभ और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव होंगे। (सावधानी: घमंड से बचें, पूर्वजों का सम्मान करें)।
तुला राशि: पराक्रम बढ़ेगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी और कर्ज से मुक्ति होगी। सेहत अच्छी रहेगी और विदेश यात्रा के योग बनेंगे।
वृश्चिक राशि: ढैय्या समाप्त होगी। भौतिक सुख-साधनों, मान-सम्मान और आय में वृद्धि होगी। नया वाहन या संपत्ति खरीदने के योग हैं।
मकर राशि: साढ़ेसाती समाप्त होने से भाग्य चमकेगा। पराक्रम और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी।
कुंभ राशि: साल 2027 तक का समय बेहतरीन है। कार्यक्षेत्र में उन्नति और अपार धन लाभ होगा। (सलाह: साढ़ेसाती का दूसरा चरण होने से गुरु-शुक्र के उपाय करें)।
संभलकर रहने वाली राशियां (चुनौतियां और सतर्कता)
मेष राशि: साढ़ेसाती का प्रथम चरण शुरू होगा। हालांकि, गुरु की अच्छी स्थिति के कारण प्रभाव मिलाजुला और सकारात्मक रहेगा।
मिथुन राशि: कार्यक्षेत्र में रुकावटें और जीवनसाथी व पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पिता की सेहत का ध्यान रखें। विदेश यात्रा के योग हैं।
सिंह राशि: शनि की ढैय्या शुरू होने से आर्थिक हानि, पारिवारिक मतभेद और कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। समय थोड़ा कठिन है।
कन्या राशि: जीवनसाथी से तनाव या अलगाव की आशंका है। सेहत और भाग्य प्रभावित होगा, लेकिन मकान-संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे।
धनु राशि: शनि की ढैय्या शुरू होने से मानसिक अशांति और आर्थिक परेशानी हो सकती है। माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें।
मीन राशि:
आपकी ही राशि में गोचर होने से आत्मविश्वास में कमी, शारीरिक स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव, आर्थिक समस्याएं और व्यक्तिगत जीवन में तनाव आ सकता है।
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं।
दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें