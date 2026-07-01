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Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: बुधवार, 1 जुलाई 2026 (16:25 IST)

शुक्र का सिंह राशि में गोचर, 4 जुलाई से इन 6 राशियों पर होगी धन और सुख की बरसात

Venus Transit in Leo 2026
4 जुलाई 2026 को धन, सुख और वैभव के दाता शुक्र देव अपनी राशि बदलकर सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को भौतिक सुख-सुविधाओं, ऐश्वर्य, सौंदर्य और प्रेम का कारक माना जाता है। जब शुक्र सिंह राशि के शाही और ऊर्जावान माहौल में प्रवेश करेंगे, तो इसका सीधा सकारात्मक असर कई राशियों पर पड़ेगा। इस गोचर के प्रभाव से विशेष रूप से 6 राशियों की किस्मत का ताला खुलने वाला है। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं:

1. मेष राशि (Aries)

शुक्र का गोचर आपके प्रेम जीवन और संतान पक्ष के लिए वरदान साबित होगा। अगर आप सिंगल हैं, तो आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। कला, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)

इस अवधि में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी संवाद शैली (Communication) इतनी आकर्षक होगी कि आप कार्यक्षेत्र में लोगों से अपनी बात मनवाने में सफल रहेंगे। छोटी और लाभकारी यात्राओं के योग बनेंगे।
 

3. सिंह राशि (Leo)

शुक्र का गोचर आपकी ही राशि (लग्न भाव) में हो रहा है, जिससे आपका आकर्षण और व्यक्तित्व बहुत मजबूत होगा। समाज और कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। सुख-सुविधाओं और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करेंगे। पार्टनरशिप के कामों में बड़ा मुनाफा हो सकता है।

4. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर 'इच्छा पूर्ति' का समय लेकर आएगा। आपकी आय के स्रोतों में भारी बढ़ोतरी होगी और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलेगा। बड़े भाई-बहनों और मित्रों के सहयोग से आपके करियर को नई उड़ान मिलेगी।
 

5. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर भाग्य स्थान में होगा। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा या नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा के बेहतरीन योग बन रहे हैं।
 

6. कुंभ राशि (Aquarius)

यह गोचर आपके दांपत्य जीवन और साझेदारी (Partnership) के लिए बेहद शुभ रहेगा। जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी। व्यापार में नए प्रस्ताव मिलेंगे जो भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ देंगे।

संक्षिप्त निष्कर्ष:

4 जुलाई का यह शुक्र गोचर इन 6 राशियों के लिए आर्थिक समृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य और पारिवारिक खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। इस समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें!
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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