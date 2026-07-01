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Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: बुधवार, 1 जुलाई 2026 (14:39 IST)

July Planet Transit 2026: सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर बदलेगा 5 राशियों का भाग्य, जानें आपकी राशि पर असर

july planet transit 2026
July Masik Rashifal: ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से जुलाई 2026 का महीना बेहद खास और अंतरिक्ष में ग्रहों की भारी उथल-पुथल का गवाह बनने जा रहा है। इस महीने कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं, जिसका सीधा और बड़ा असर सभी 12 राशियों के करियर, लव लाइफ, सेहत और जेब (आर्थिक स्थिति) पर पड़ने वाला है।
 
इस महीने जहाँ बुद्धि के दाता बुध, सुख-वैभव के कारक शुक्र और ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि या चाल में बदलाव करेंगे, वहीं कर्मफल दाता शनि देव मीन राशि में वक्री (उल्टी चाल) होने जा रहे हैं। ग्रहों के इस महा-फेरबदल के बीच 5 राशियां ऐसी हैं, जिनकी किस्मत का ताला खुलने वाला है और उनके लिए जुलाई का महीना सबसे शुभ साबित होगा।

जुलाई 2026 में होने वाले मुख्य ग्रहीय फेरबदल

सूर्य का गोचर: राजा सूर्य अपनी राशि बदलकर आपके मान-सम्मान और करियर की दिशा को प्रभावित करेंगे।
बुध और शुक्र की चाल: इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से व्यापार में तेजी, धन लाभ और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
शनि देव की वक्री चाल: मीन राशि में शनि का वक्री होना कुछ राशियों के लिए रुके हुए कामों को गति देने वाला साबित होगा।
 

इन 5 राशियों के होंगे "अच्छे हाल"

ग्रहीय गोचर के इस शुभ संयोग से निम्नलिखित 5 राशियों के जीवन में तरक्की और खुशहाली के योग बन रहे हैं:

1. मेष राशि (Aries)

करियर के मोर्चे पर आपके लिए यह महीना शानदार रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी और आप धन संचय करने में सफल रहेंगे।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)

बुध और शुक्र का अनुकूल प्रभाव आपके संवाद कौशल (Communication) को निखारेगा। यदि आप बिजनेस में हैं, तो कोई बड़ी और फायदेमंद डील आपके हाथ लग सकती है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने की पूरी उम्मीद है।
 

3. सिंह राशि (Leo)

सूर्य देव की कृपा से आपके आत्मविश्वास और सामाजिक मान-सम्मान में भारी बढ़ोतरी होगी। सरकारी क्षेत्रों या राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ा पद मिल सकता है। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी और सेहत में सुधार होगा।

4. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि का समय है। नया वाहन या मकान खरीदने के योग बनेंगे। लव लाइफ रोमांचक रहेगी और जीवनसाथी के साथ रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे।
 

5. धनु राशि (Sagittarius)

शनि की वक्री चाल और अन्य ग्रहों का सहयोग आपके भाग्य को चमकाएगा। लंबे समय से रुके हुए कानूनी मामले सुलझेंगे। यदि आप विदेश जाने या उच्च शिक्षा का प्रयास कर रहे हैं, तो जुलाई का महीना आपको सफलता का समाचार दे सकता है।
 

निष्कर्ष

जुलाई 2026 का यह महीना बदलावों से भरा है। जहाँ यह ग्रहीय फेरबदल कुछ राशियों के लिए चुनौतियां ला सकता है, वहीं इन 5 भाग्यशाली राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस अवधि का पूरा लाभ उठाने के लिए सकारात्मक रहें और अपने प्रयासों में कमी न आने दें।
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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