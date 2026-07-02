सम्बंधित जानकारी
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- बृहस्पति का सिंह राशि में होगा गोचर, युग परिवर्तन के साथ 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
- देवशयनी एकादशी से चातुर्मास क्यों शुरू होता है? जानें धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक महत्व
03 July Birthday: आपको 3 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
03 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 3 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
आपका जन्मदिन: 3 जुलाई
अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक 3 आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अकसर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं।ALSO READ: बृहस्पति का सिंह राशि में होगा गोचर, युग परिवर्तन के साथ 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30
शुभ अंक : 1, 3, 6,7, 9,
शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052
ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु
शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
शुभ कार्य : घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा।
शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे। महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है।
व्यापार : यह माह आपके लिए अत्यंत सुखद है। नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है।
करियर : किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
ज्योति सुरेखा वेन्नम (Jyothi Surekha Vennam): भारतीय तीरंदाज तथा 2023 विश्व कप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता हैं।
भारती सिंह (Bharti Singh): भारत की एक भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडियन हैं।
हरभजन सिंह (Harbhajan Singh): राज्यसभा सांसद, सेवानिवृत्त भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर हैं।
टॉम क्रूज़ (Tom Cruise): थॉमस क्रूज़ एक अमेरिकी अभिनेता और निर्माता हैं। दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं हैं।
मलयालम सिनेमा और भारत के चोटी के फ़िल्म निर्माताओं में से एक अदूर गोपालकृष्णन का जन्म हुआ था।
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: देवशयनी एकादशी से चातुर्मास क्यों शुरू होता है? जानें धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक महत्व
शुक्र का सिंह राशि में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जरूर करें ये 3 उपाय
venus effect in leo: ब्रह्मांड के वैभव और सौंदर्य के कारक, 'शुक्र देव' अपना नया पड़ाव तय करने जा रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की शाम को शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि (कर्क) को अलविदा कहकर अपने मित्र सूर्य की राशि (सिंह) में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह शाही गोचर 1 अगस्त 2026 तक रहेगा। जब सौंदर्य और ऐश्वर्य के देवता सिंह राशि के ठाठ-बाठ में बैठेंगे, तो कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं कि शुक्र का यह 'सिंह यूटी' अंदाज किन 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।
क्या धरती से टकराएगा विशालकाय उल्कापिंड? जानें कब सच हो सकती है यह भविष्यवाणी
Asteroid 1997 NC1 : 750 से 1,650 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड 27 जून 2026 शनिवार को शाम 4:44 मिनट पर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा। इस पर भारत की ISRO, चीन की CNSA, अमेरिका की NASA समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर हैं। चलिए इसी संदर्भ में जानते हैं कि धरती पर एस्टेरॉयड का कितना खतरा है।
राहु-गुरु का षडाष्टक योग बना, जानें 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर
वर्तमान में धन, ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु (बृहस्पति) और मायावी ग्रह राहु के बीच यह स्थिति बन रही है। चूंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है और आठवां भाव संकट, अचानक बदलाव व आयु का है, इसलिए इस योग के कारण वैश्विक स्तर और सभी राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि राहु और गुरु का यह षडाष्टक योग सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा।
Vakri Budh 2026: बुध की वक्री चाल से बदलेगी 12 राशियों की किस्मत, जानें आपका हाल
Vakri Budh Effect: 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे से बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री (Retrograde) यानी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बुध का उल्टा चलना काफी दिलचस्प माना जाता है, क्योंकि यह सीधे हमारे गैजेट्स, बातचीत के ढंग और सोचने-समझने की क्षमता पर ब्रेक लगाता है। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं कि बुध का यह 'कॉस्मिक यू-टर्न' आपकी राशि के लिए क्या नया संदेश लेकर आया है।
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Krishnapingal Sankashti Chaturthi: भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता यूं ही नहीं कहा जाता! जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी को पल भर में दूर करने वाली आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आ चुकी है, जिसे हम 'कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी' के नाम से जानते हैं। इस वर्ष यह पावन तिथि 3 जुलाई, शुक्रवार को पड़ रही है। आइए जानते हैं इस दिन बप्पा को प्रसन्न करने का पूरा तरीका...
कब है शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पर्व?
Hindu Festival July 2026: धार्मिक परंपराओं के अनुसार शीतला माता की पूजा से घर में सुख-शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। इस दिन स्वच्छता, सात्विकता और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा कर माता से परिवार की सुख-समृद्धि, निरोगी जीवन और संकटों से रक्षा की प्रार्थना करते हैं।
Daily Vastu Tips: घर में हर दिन खुश रहना है तो आज ही अपनाएं ये सरल वास्तु टिप्स
Positive Energy at Home: घर केवल ईंट-पत्थरों का मकान नहीं होता, बल्कि यह हमारी ऊर्जा और भावनाओं का केंद्र होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मौजूद हर छोटी-बड़ी चीज और दिशा हमारी मानसिक शांति और खुशियों को प्रभावित करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हर दिन सकारात्मकता, हंसी-खुशी और शांति का माहौल रहे, तो इन आसान और असरदार वास्तु टिप्स को जरूर अपनाएं:..