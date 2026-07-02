03 July Birthday: आपको 3 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 3 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

आपका जन्मदिन: 3 जुलाई

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30

शुभ अंक : 1, 3, 6,7, 9,

शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052

ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु

शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

शुभ कार्य : घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा।

शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे। महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है।

व्यापार : यह माह आपके लिए अत्यंत सुखद है। नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है।

करियर : किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

ज्योति सुरेखा वेन्नम (Jyothi Surekha Vennam): भारतीय तीरंदाज तथा 2023 विश्व कप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता हैं।

भारती सिंह (Bharti Singh): भारत की एक भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडियन हैं।

हरभजन सिंह (Harbhajan Singh): राज्यसभा सांसद, सेवानिवृत्त भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर हैं।

टॉम क्रूज़ (Tom Cruise): थॉमस क्रूज़ एक अमेरिकी अभिनेता और निर्माता हैं। दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं हैं।

मलयालम सिनेमा और भारत के चोटी के फ़िल्म निर्माताओं में से एक अदूर गोपालकृष्णन का जन्म हुआ था।