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Written By राजश्री कासलीवाल

03 July Birthday: आपको 3 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Image caption: Beautiful photo of burning candles, cake, and balloons with Happy Birthday
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (18:13 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (14:08 IST)
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03 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 3 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 

आपका जन्मदिन: 3 जुलाई

अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक 3 आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अकसर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं।ALSO READ: बृहस्पति का सिंह राशि में होगा गोचर, युग परिवर्तन के साथ 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
 

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30
 
शुभ अंक : 1, 3, 6,7, 9,
 
शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052
 
ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु
 
शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

 
शुभ कार्य : घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा। 
 
शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे। महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है। 
 
व्यापार : यह माह आपके लिए अत्यंत सुखद है। नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है। 
 
करियर : किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी।

 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
ज्योति सुरेखा वेन्नम (Jyothi Surekha Vennam): भारतीय तीरंदाज तथा 2023 विश्व कप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता हैं।
 
भारती सिंह (Bharti Singh): भारत की एक भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडियन हैं।
 
हरभजन सिंह (Harbhajan Singh): राज्यसभा सांसद, सेवानिवृत्त भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर हैं।
 
टॉम क्रूज़ (Tom Cruise): थॉमस क्रूज़ एक अमेरिकी अभिनेता और निर्माता हैं। दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं हैं।
 
मलयालम सिनेमा और भारत के चोटी के फ़िल्म निर्माताओं में से एक अदूर गोपालकृष्णन का जन्म हुआ था।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: देवशयनी एकादशी से चातुर्मास क्यों शुरू होता है? जानें धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक महत्व
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राजश्री कासलीवाल
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