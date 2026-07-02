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Written By राजश्री कासलीवाल

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Image caption shows a daily auspicious time message, with a pot containing coconuts placed on flowers
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (18:07 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (12:26 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
03 July 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: कब है शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पर्व?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
3 जुलाई 2026, शुक्रवार का पंचांग, मुख्य त्योहार और शुभ-अशुभ मुहूर्त नीचे दिए गए हैं। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही रात से पंचक भी शुरू हो रहे हैं।
 

आज का मुख्य पंचांग (3 जुलाई 2026)

दिन/वार: शुक्रवार
 
मास: आषाढ़
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
तिथि: तृतीया तिथि सुबह 11:20 तक, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
 
नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र सुबह 11:46 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र।
 
योग: विष्कम्भ योग शाम 05:00 तक, इसके बाद प्रीति योग।
 
करण: विष्टि सुबह 11:18 तक, उसके बाद बव करण।
 
चंद्र राशि: मकर (Capricorn) रात 11:13 तक, इसके बाद कुंभ राशि।
 
सूर्य राशि: मिथुन (Gemini)
 

आज के विशेष योग और व्रत-त्योहार

संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत: आज आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी होने के कारण संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा।
 
चन्द्रोदय समय (Moonrise Time): रात 09:28 पर (गणेश चतुर्थी के व्रत में इस समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है)।
 
पंचक प्रारंभ: रात 11:13 से पंचक शुरू हो जाएंगे (जब चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे)।
 
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: सुबह 05:28
 
सूर्यास्त: शाम 07:23
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

धार्मिक कार्यों और नए कामों की शुरुआत के लिए आज के शुभ समय इस प्रकार हैं:
 
अभिजीत मुहूर्त (शुभ): दोपहर 11:36 से 12:30 तक।
 
अमृत काल: शाम 05:23 से 06:59 तक।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:25 तक।
 

आज के अशुभ समय (इनसे बचें)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दौरान किसी भी नए या मांगलिक कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए:
 
राहुकाल (सबसे अशुभ समय): सुबह 10:41 से दोपहर 12:25 तक।
 
यमगण्ड काल: सुबह 07:11 से 08:56 तक।
 
गुलिक काल: सुबह 06:55 से 08:38 तक।
 
दिशाशूल: शुक्रवार को पश्चिम दिशा में यात्रा करने की मनाही होती है। यदि जाना जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दही खाकर निकलें।ALSO READ: Daily Vastu Tips: घर में हर दिन खुश रहना है तो आज ही अपनाएं ये सरल वास्तु टिप्स
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राजश्री कासलीवाल
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