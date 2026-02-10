मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (10:53 IST)

वेलेंटाइन डे स्पेशल: अपने जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाएं, पढ़ें 10 रोमांटिक फेंगशुई टिप्स

वेलेंटाइन डे के लिए 10 खास फेंगशुई टिप्स की सुंदर फोटो
Romantic Feng Shui Tips : वेलेंटाइन डे, प्यार और रिश्तों का प्रतीक है, और यह दिन दुनिया भर में लोग अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए खास बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप फेंगशुई के माध्यम से इस दिन को और भी रोमांटिक और शुभ बना सकते हैं? फेंगशुई, जो एक प्राचीन चीनी परंपरा है, का मानना है कि आपके घर और कार्यक्षेत्र में ऊर्जा के सही प्रवाह से जीवन में संतुलन, प्रेम और समृद्धि आती है। इस वेलेंटाइन डे, फेंगशुई की कुछ सरल टिप्स को अपनाकर आप अपने रिश्तों में और अधिक प्यार, शांति और समृद्धि ला सकते हैं।ALSO READ: Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय
 
  1. बेडरूम का दक्षिण-पश्चिम कोना (South-West Corner)
  2. जोड़े में रखें चीजें (The Power of Pairs)
  3. मंदारिन बत्तख (Mandarin Ducks)
  4. गुलाबी और लाल रंग का प्रयोग
  5. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बाहर निकालें
  6. गुलाबी स्फटिक (Rose Quartz)
  7. दीवारों पर खुशहाल तस्वीरें
  8. सुगंधित मोमबत्तियां और ताजे फूल
  9. बेड के नीचे सफाई (Clear the Clutter)
  10. बेड की स्थिति (Command Position)
  11. विशेष सुझाव
 

आइए जानते हैं फेंगशुई के कुछ प्रभावी टिप्स जो आपके प्यार को और भी मजबूत बना सकते हैं...

 

1. बेडरूम का दक्षिण-पश्चिम कोना (South-West Corner)

फेंगशुई के अनुसार, घर या बेडरूम का दक्षिण-पश्चिम कोना 'प्रेम और रिश्तों' का क्षेत्र होता है। इस कोने को साफ रखें और यहां रोमांस के प्रतीक वाली वस्तुएं रखें।
 

2. जोड़े में रखें चीजें (The Power of Pairs)

अकेलेपन को दूर करने के लिए बेडरूम में कोई भी सजावटी सामान अकेला न रखें। हमेशा जोड़ों (Pairs) में रखें, जैसे- दो हंसों का जोड़ा, दो मोमबत्तियां या दो क्रिस्टल हार्ट। यह साझेदारी का प्रतीक है।
 

3. मंदारिन बत्तख (Mandarin Ducks)

फेंगशुई में मंदारिन बत्तखों का जोड़ा अटूट प्रेम और वफादारी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। वेलेंटाइन डे पर इन्हें अपने बेडरूम के दक्षिण-पश्चिम कोने में स्थापित करें।
 

4. गुलाबी और लाल रंग का प्रयोग

लाल रंग जुनून (Passion) का और गुलाबी रंग रोमांस व कोमलता का प्रतीक है। वेलेंटाइन डे पर बेडशीट, कुशन या पर्दों में इन रंगों का प्रयोग करें।

 

5. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बाहर निकालें

बेडरूम से टीवी, लैपटॉप और मोबाइल जैसी चीजों को बाहर रखें या कवर करके रखें। ये चीजें रिश्तों के बीच 'तीसरे पक्ष' का काम करती हैं और आपसी संवाद में बाधा डालती हैं।
 

6. गुलाबी स्फटिक (Rose Quartz)

रोज क्वार्ट्ज को 'लव स्टोन' कहा जाता है। वेलेंटाइन डे पर दो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने बेड के पास रखें। यह दिल के चक्र को खोलता है और आपसी प्रेम बढ़ाता है।

 

7. दीवारों पर खुशहाल तस्वीरें

बेडरूम की दीवारों पर अकेले व्यक्ति की तस्वीर न लगाएं। इसके बजाय मुस्कुराते हुए अपने साथी के साथ वाली फोटो लगाएं। युद्ध, उदासी या हिंसक जानवरों की तस्वीरें तुरंत हटा दें।
 

8. सुगंधित मोमबत्तियां और ताजे फूल

ऊर्जा के प्रवाह के लिए बेडरूम में ताजे लाल या बिना कांटों वाले गुलाबी फूल रखें। चमेली या गुलाब की खुशबू वाली मोमबत्तियां जलाएं, जो इंद्रियों को जागृत करती हैं।
 

9. बेड के नीचे सफाई (Clear the Clutter)

बेड के नीचे पुराना सामान, जूते या कबाड़ न रखें। यह ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है और रिश्तों में तनाव पैदा करता है। बेड के नीचे का स्थान खाली और साफ होना चाहिए।
 

10. बेड की स्थिति (Command Position)

आपका बेड दीवार से सटा होना चाहिए ताकि सुरक्षा का अहसास हो, लेकिन ध्यान रहे कि बेड के दोनों तरफ से उतरने का रास्ता खुला हो। यह संकेत देता है कि आपके जीवन में साथी के लिए पर्याप्त जगह है।
 

विशेष सुझाव

वेलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को 'रोज क्वार्ट्ज' का ब्रेसलेट या मंदारिन डक्स का जोड़ा उपहार में देना फेंगशुई के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है।ALSO READ: Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी रहती है पैसों की किल्लत? आज ही रख लें ये एक छोटी सी चीज

