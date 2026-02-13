शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  ज्योतिष आलेख
  valentine-special-zodiac-best-love-match
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (16:36 IST)

Valentine Special: राशि से जानें आपका कौन-सा है बेस्ट लव मैच

Valentine Zodiac Love Match
Zodiac Love Match प्रेम संबंधों में ग्रहों की केमिस्ट्री और तत्वों का तालमेल बहुत मायने रखता है। इस वेलेंटाइन, सितारों की नजर से समझें कि आपके लिए कौन 'परफेक्ट' है और किससे आपको बचकर रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का गहरा प्रभाव प्रेम संबंधों पर पड़ता है। इस वेलेंटाइन, सितारों के संकेतों को समझकर अपने रिश्ते को और भी मज़बूत बनाएं। हालांकि नीचे जो राशि शत्रु संबंधी जो जानकारी दी जा रही है वह ग्रह शत्रुता के आधार पर है। ज्योतिष में राशि तत्व और स्वभाव का उल्लेख भी मिलता है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।
 

1. तत्वों का तालमेल (Element Compatibility)

ज्योतिष के अनुसार, एक ही तत्व वाली राशियों में स्वाभाविक रूप से गहरा जुड़ाव होता है:
अग्नि (मेष, सिंह, धनु): इनका वायु तत्व (मिथुन, तुला, कुंभ) के साथ शानदार तालमेल बैठता है।
पृथ्वी (वृष, कन्या, मकर): इनका जल तत्व (कर्क, वृश्चिक, मीन) के साथ रिश्ता काफी गहरा और स्थायी होता है।
चेतावनी: अग्नि-पृथ्वी, जल-अग्नि और जल-वायु तत्वों के बीच अक्सर वैचारिक मतभेद रहते हैं।
 

2. राशि स्वभाव और दोस्ती (Nature Match)

स्वभाव के आधार पर राशियों की मित्रता इस प्रकार देखी जाती है:
मेष, सिंह, धनु: इनकी दोस्ती वायु प्रधान राशियों (मिथुन, तुला, कुंभ) से खूब जमती है।
वृष, कन्या, मकर: इनकी पटरी जल प्रधान राशियों (कर्क, वृश्चिक, मीन) के साथ अच्छी बैठती है।
 

3. ग्रह शत्रुता: कहाँ आ सकती है मुश्किल?

ग्रहों के आपसी विरोध के कारण इन राशियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है:
मेष व वृश्चिक: कन्या और मिथुन से दूरी रखें; वृषभ व तुला के साथ मिला-जुला असर रहता है।
मिथुन व कन्या: कर्क राशि के साथ लंबे समय तक साथ निभाना कठिन है।
धनु व मीन: तुला और वृषभ से पटरी नहीं बैठती।
मकर व कुंभ: सिंह, कर्क और मेष के साथ रिश्ते में अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती है।
सिंह: कुंभ और मकर राशि वालों से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं।
कर्क: मिथुन और कन्या के साथ लंबी दोस्ती मुश्किल साबित होती है।
 

4. बेस्ट फ्रेंडशिप गाइड्स

मेष-वृश्चिक के लिए: कर्क, धनु और मीन बेस्ट हैं।
सिंह के लिए: मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन लकी हैं।
मिथुन-कन्या के लिए: सिंह, कर्क, धनु और मीन के साथ अच्छी जमती है।
वृषभ-तुला के लिए: सिंह, धनु और मीन से मित्रता फलदायी होती है।
मकर-कुंभ के लिए: मेष, वृश्चिक, कर्क, धनु और मीन अच्छे साथी बनते हैं।
Valentines Day Special Foods: वेलेंटाइन डे के लिए 10 सबसे खास रोमांटिक रेसिपीज

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)Weekly Horoscope 09 February to 15 February 2026: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें...

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियमविजया एकादशी 2026 कब है? 13 फरवरी को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, महत्व और पूजा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

Valentine Special: राशि से जानें आपका कौन-सा है बेस्ट लव मैच

Valentine Day 2026: वैलेंटाइन डे पर बन रहा है ग्रहण योग, राशि के अनुसार पार्टनर को दें ये खास गिफ्ट

Valentine Day 2026: वैलेंटाइन डे पर बन रहा है ग्रहण योग, राशि के अनुसार पार्टनर को दें ये खास गिफ्टइस बार प्यार का त्योहार, यानी 14 फरवरी 2026, एक विशेष ज्योतिषीय साये में आ रहा है। 13 फरवरी को सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही राहु के साथ उनकी युति बन रही है, जिससे 'ग्रहण योग' का निर्माण हो रहा है। घबराइए मत! सितारों की इस चाल के बीच भी आपका रिश्ता चमक सकता है। बस ज़रूरत है सही समय पर इज़हार और राशि के अनुसार सही उपहार की।

सूर्य-राहु युति कुंभ राशि में: 1 महीने तक रहेगा ग्रहण योग, इन 3 उपायों से बचेंगी परेशानियां

सूर्य-राहु युति कुंभ राशि में: 1 महीने तक रहेगा ग्रहण योग, इन 3 उपायों से बचेंगी परेशानियांsurya aur rahu ki yuti ke upay: 13 फरवरी 2026 को सूर्य ने कुंभ राशि में प्रवेश करके राहु के साथ युति बनाई है जिसे ग्रहण योग कहा जा रहा है। यह ग्रहण योग 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक रहेगा। इसी दौरान महाशिवरात्र‍ि और होली का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान यदि आप मात्र 3 उपाय करते हैं तो इस अशुभ योग का राशिफल में ग्रह गोचर कुछ भी हो आपकी राशि पर प्रभाव नहीं होगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 फरवरी, 2026)Today Rashifal 13 February 2026 | कैसा रहेगा आज 13 फरवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शुक्रवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

13 February Birthday: आपको 13 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 February Birthday: आपको 13 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!13 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
