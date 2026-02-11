गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  आज का मुहूर्त
  Today Daily Muhurat
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

कलश, दीपक, नारियल और फलों से सजी हुई शुभ मुहूर्त से संबंधित खूबसूरत फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 13 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। विजया एकादशी शत्रुओं पर विजय और कार्यों में सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। आज विजया एकादशी और शुक्रवार का अद्भुत संयोग है, अत: शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं।
 

आज का पंचांग (13 फरवरी 2026)

तिथि- एकादशी
 
वार: शुक्रवार 
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947 (क्रोधन)
 
माह: फाल्गुन (कृष्ण पक्ष)
 
विशेष: आज विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा।

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
 
नक्षत्र: मूल (दोपहर 01:20 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा)
 
योग: हर्षण (सुबह 09:40 तक, उसके बाद वज्र)
 
करण: बालव (सुबह 09:55 तक, उसके बाद कौलव)

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:58 तक (सबसे शुभ समय)
 
अमृत काल: सुबह 08:35 से 10:10 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:24 से 06:14 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:29 से 03:13 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 11:15 से 12:40 तक (इस समय शुभ कार्य करने से बचें)
 
यमगण्ड: दोपहर 03:30 से 04:55 तक
 
गुलिक काल: सुबह 08:30 से 09:55 तक
 
Webdunia
