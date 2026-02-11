गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

13 February Birthday: आपको 13 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

गोल्डन बलून्स के साथ चॉकलेट केक की आकर्षक फोटो
13 February Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: विजया एकादशी व्रत कथा Vijaya Ekadashi Vrat Katha
 
दिनांक 13 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति जिद्दी, कुशाग्र बुद्धि वाले, साहसी होते हैं। आपका जीवन संघर्षशील होता है। इनमें अभिमान भी होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। जैसे तेज स्पीड से आती गाड़ी को अचानक ब्रेक लग जाए ऐसा उनका भाग्य होगा। लेकिन यह भी निश्चित है कि इस अंक वाले अधिकांश लोग कुलदीपक होते हैं। ये लोग दिल के कोमल होते हैं किन्तु बाहर से कठोर दिखाई पड़ते हैं। इनकी नेतृत्त्व क्षमता के लोग कायल होते हैं।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 4, 8, 13, 22, 26, 31,
 
शुभ अंक : 4, 8,18, 22, 45, 57,
 
शुभ वर्ष : 2031, 2040, 2060
 
ईष्टदेव : श्री गणेश, श्री हनुमान
 
शुभ रंग : नीला, काला, भूरा
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

 
करियर: नवीन व्यापार की योजना प्रभावी होने तक गुप्त ही रखें। यह वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। आपको सजग रहकर कार्य करना होगा। नौकरीपेशा प्रयास करें तो उन्नति के चांस भी है। 
 
शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी। 
 
परिवार: मान-सम्मान में वृद्धि होगी, वहीं मित्र वर्ग का सहयोग मिलेगा। विवाह के मामलों में आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं। परिवारिक मामलों में सहयोग के द्वारा सफलता मिलेगी।
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
शिवानी देसाई (Shivani Desai): पेशेवर रूप से रश्मि देसाई, एक भारतीय हिंदी टेलीविजन अभिनेत्री।
 
स्वतंत्र देव सिंह (Swatantra Dev Singh): भारतीय राजनीतिज्ञ, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री हैं।
 
कमलेश भट्ट (Kamlesh Bhatt): समकालीन कवि। 
 
विनोद मेहरा (Vinod Mehra): भारतीय सिनेमा के अभिनेता।
 
सरोजिनी नायडू (Sarojini Naidu): भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल और कवयित्री थीं। 
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 फरवरी, 2026)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)Weekly Horoscope 09 February to 15 February 2026: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें...

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियमविजया एकादशी 2026 कब है? 13 फरवरी को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, महत्व और पूजा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

13 February Birthday: आपको 13 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 February Birthday: आपको 13 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!13 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय13 February 2026 Today Shubh Muhurat : ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभLakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 फरवरी, 2026)Today 12 February 2026 horoscope in Hindi : आज 12 फरवरी 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Webdunia
