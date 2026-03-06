Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 मार्च, 2026) दैनिक राशिफल: 07 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries):

Today 07 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

धन: जल्दबाजी में निवेश करने से बचें।

स्वास्थ्य: हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें।

वृषभ (Taurus):

करियर: यह महीना आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला साबित होगा।

लव: लव के मामले में आज सितारे बुलंदी पर रहेंगे।

धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च करेंगे।

स्वास्थ्य: योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखें।

मिथुन (Gemini):

करियर: आपकी संवाद शैली इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

लव: मार्च में आप थोड़े भावुक रह सकते हैं।

धन: अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।

स्वास्थ्य: कोई पुराना रोग तकलीफ देगा।

उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को जूते या कपड़े दें।

कर्क (Cancer):

करियर: काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है।

लव: प्रेमियों को बड़ों का आशीर्वाद सफलता दिलाएगा।

धन: कार्यस्थल पर बहस से दूर रहें।

स्वास्थ्य: आपको शारीरिक थकान बनी रहेगी।

उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें।

सिंह (Leo):

करियर: सूर्य का प्रभाव आपको समाज में मान-सम्मान दिलाएगा।

लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं।

धन: दिखावे में आकर फिजूलखर्ची न करें।

स्वास्थ्य: संतान के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी।

कन्या (Virgo):

करियर: प्रमोशन या इंक्रीमेंट की खुशखबरी मिल सकती है।

लव: प्रेमी साथी संबंधों का ध्यान रखें।

धन: पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: मन के नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें।

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

तुला (Libra):

करियर: नौकरीपेशा आपके लिए को यह समय गोल्डन पीरियड है।

लव: लव लाइफ में नयापन आएगा।

धन: रुकावटें दूर होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: अपनी सेहत के साथ लापरवाही न बरतें।

उपाय: मंगलवार को लाल मसूर दाल का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio):

करियर: कार्यस्थल पर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।

धन: अचानक लाभ के योग हैं।

लव: प्रेमियों को भाग्य का साथ मिलेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से शारीरिक कष्ट संभव है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius):

करियर: नई स्किल्स सीखने का सही समय है।

लव:प्रेम जीवन ठीक रहेगा।

धन: कारोबार में अपनी मेहनत पर भरोसा रखें।

स्वास्थ्य: माता को शारीरिक कष्ट हो सकता है।

उपाय: साफ-सफाई और दिनचर्या पर ध्यान दें।

मकर (Capricorn):

करियर: आपकी पुरानी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है।

लव: परिवार को समय देना न भूलें।

धन: घर की साज-सज्जा पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: पुराना बीमारी से रूबरू होना पड़ सकता है।

उपाय: आज गुलाबी या सफेद रंग का प्रयोग करें।

कुंभ (Aquarius):

करियर: मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा।

लव: प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।

स्वास्थ्य: नींद पूरी लें, तनाव से बचें।

उपाय: चावल या दूध का दान करें।

मीन (Pisces):

करियर: करियर में बदलाव के बारे में सोचेंगे।

लव: गलतफहमियां दूर होंगी।

धन: किसी भी दस्तावेज़ पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।