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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (17:28 IST)

Diwali 2026: इस बार दिवाली पर न हो कोई हड़बड़ी, अभी से नोट कर लें सफाई, सजावट और पकवानों की ये परफेक्ट लिस्ट

diwali ki sajavat
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (17:33 IST)
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How to prepare for Diwali 2026: दीपावली का त्योहार सिर्फ पूजा-पाठ का ही नहीं, बल्कि घर को सजाने, अपनों से मिलने और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने का सबसे बड़ा उत्सव है। 2026 में 08 नवंबर को दीपावली का मुख्य पर्व है। त्योहार को बिना किसी हड़बड़ी के और शानदार तरीके से मनाने के लिए आप इन तैयारियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर सकते हैं:-
 

1. घर की सफाई और रंग-रोगन (सप्ताह भर पहले)

दीपावली से कुछ दिन पहले ही घर की गहरी सफाई शुरू कर दें ताकि पूजा के दिन थकान न महसूस हो:
कबाड़ निकालें: टूटी-फूटी वस्तुएं, बंद पड़ी घड़ियां या पुराना अनुपयोगी सामान घर से बाहर निकालें।
कोनों की सफाई: पंखे, खिड़कियां, अलमारियां और जाले अच्छी तरह साफ करें।
पेंट या टच-अप: अगर पूरे घर में पेंट संभव न हो, तो मुख्य द्वार और बैठक (Living Room) को नया लुक देने के लिए वॉलपेपर या नया पेंट करा सकते हैं।

2. घर की सजावट और रोशनी (1-2 दिन पहले)

घर में सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी आगमन के माहौल के लिए सजावट पर ध्यान दें:
मुख्य द्वार और वंदनवार: मुख्य दरवाजे पर ताजे आम या अशोक के पत्तों का तोरण (वंदनवार) और गेंदे के फूलों की लड़ी लगाएं।
रंगोली: प्रवेश द्वार और पूजा स्थल के पास प्राकृतिक रंगों, फूलों की पंखुड़ियों या चावल के आटे से सुंदर रंगोली बनाएं।
लाइटिंग और दीए: पारंपरिक मिट्टी के दीए, मोमबत्तियां और वार्म टोन वाली फेयरी लाइट्स (झालर) का संयोजन करें। मुख्य पूजा के लिए सरसों के तेल या गाय के शुद्ध घी के दीयों का प्रयोग करें।
 

3. खरीदारी और पूजा की तैयारी

अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए खरीदारी की सूची पहले ही बना लें:
पूजा सामग्री: मिट्टी के लक्ष्मी-गणेश जी की नई मूर्तियां, कौड़ियां, कमल गट्टा, खील-बताशे, रोली, अक्षत, धूप, कपूर और गंगाजल।
नए वस्त्र और उपहार: परिवार के लिए पारंपरिक कपड़े और रिश्तेदारों/मित्रों को देने के लिए ड्राई फ्रूट्स या मिठाइयों के पैक।
लक्ष्मी पूजन स्थल: पूजा की चौकी पर बिछाने के लिए साफ लाल या पीला कपड़ा और ताजे कमल व गुलाब के फूल।

4. पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयां

दिवाली का जश्न बिना खास पकवानों के अधूरा है। कुछ चीज़ें आप 2-3 दिन पहले बनाकर रख सकते हैं:
नमकीन और स्नैक्स (पहले से बना कर रखें):
मठरी व नमकपारे: मैदा/अजवाइन से बने कुरकुरे स्नैक्स।
बेसन की सेव/चकली: चाय और मेहमानों के स्वागत के लिए उत्तम।

मीठे व्यंजन:

गुझिया व शक्करपारे: दिवाली का पारंपरिक मिष्ठान।
बेसन/मोतीचूर के लड्डू: गणेश जी और मां लक्ष्मी के भोग के लिए विशेष।
मावा बर्फी या गुलाब जामुन: पूजा वाले दिन के लिए ताजा बनाएं।

मुख्य भोजन (दिवाली की रात के लिए):

बिना प्याज-लहसुन की सात्विक पूरी, कचौड़ी, रसेदार आलू की सब्जी, पनीर और चना दाल या खीर।
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