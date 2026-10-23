शरद पूर्णिमा की रात जागकर करें ये काम, दूर होगी दरिद्रता और चमकेगी किस्मत

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा (जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है) की रात धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और पूछती हैं, को जागर्ति? (कौन जाग रहा है?)। जो लोग इस रात जागकर भक्ति और नियम-संयम का पालन करते हैं, उन पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। यदि आप अपनी दरिद्रता दूर करना चाहते हैं और सोई हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं, तो शरद पूर्णिमा की रात जागकर ये विशेष काम ज़रूर करें:

खुले आसमान (चांदनी) में रखें खीर

दूध, चावल, चीनी और मेवे मिलाकर सात्विक तरीके से खीर बनाएं। रात को इसे किसी बारीक सूती कपड़े या जालीदार ढक्कन से ढंककर खुले आसमान के नीचे (छत या आंगन में) रख दें।

इस खीर को अगली सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आरोग्यता मिलती है और घर में सुख-समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है।

मध्यरात्रि (निशीथ काल) में लाल या पीले वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें।

मां लक्ष्मी को मखाने, कौड़ी, कमलगट्टे, लाल गुलाब का फूल और खीर का भोग अर्पित करें।

घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की आरती करें और घर के मुख्य द्वार पर भी दीप जलाएं।

श्रीसूक्त और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ

रात में जागते हुए मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 'श्रीसूक्त', 'कनकधारा स्तोत्र' या 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें।

यदि पाठ करना संभव न हो, तो मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें: मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः।

11 कौड़ियों का चमत्कारिक उपाय

शरद पूर्णिमा की रात पूजा के समय 11 कौड़ियों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और इन्हें मां लक्ष्मी के चरणों में रखकर पूजन करें।

अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से सालभर पैसों की तंगी नहीं होती।

रात के समय चंद्रमा को दूध, गंगाजल और जल मिलाकर अर्घ्य दें। कुछ देर चंद्रमा की चांदनी में बैठें या टहलें।

वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी यह आंखों की रोशनी और मानसिक शांति के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है।

मान्यता है कि मां लक्ष्मी केवल स्वच्छ और रोशन घरों में ही प्रवेश करती हैं। इसलिए इस रात घर के मुख्य द्वार को पूरी तरह साफ रखें और वहां दीपक या रोशनी की व्यवस्था करें।

मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजनचंद्रमा को अर्घ्य और ध्यानमुख्य द्वार पर रोशनी और साफ-सफाई