दीपावली पर गुझिया के बिना क्यों अधूरी है मिठाई की थाली? जानिए इसके पीछे की खास परंपरा

Diwali 2026: दीपावली का त्योहार रोशनी, खुशियों, मिठाइयों और पारंपरिक पकवानों का पर्व है। इस अवसर पर घरों में तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। इनमें गुझिया का अपना अलग ही स्थान है। मैदा, मावा, चीनी, सूखे मेवे और इलायची से तैयार होने वाली गुझिया स्वाद में जितनी लाजवाब होती है, दिखने में भी उतनी ही आकर्षक लगती है। त्योहारों पर मेहमानों के स्वागत, पारिवारिक मेलजोल और मिठाइयों की थाली सजाने में इसका विशेष स्थान है। आइए जानते हैं इसके पीछे की खास परंपरा और बनाने की आसान विधि के बारे में विस्‍तार से...

दीपावली पर क्यों बनाई जाती है गुझिया?

परिवार के सदस्य मिलकर गुझिया तैयार करते हैं, जिससे त्योहार की तैयारियों में अपनापन बढ़ता है। मावा, नारियल और ड्राई फ्रूट से तैयार भरावन इसे खास बनाता है। अच्छी तरह पकाई गई और सही तरीके से रखी गई गुझिया कुछ दिनों तक सुरक्षित रखी जा सकती है।

गुझिया का सांस्कृतिक महत्व

भारतीय त्योहारों में मिठाइयां केवल स्वाद तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि वे खुशियां बांटने और रिश्तों में मिठास घोलने का माध्यम भी होती हैं। गुझिया भी इसी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। दीपावली पर घर आए मेहमानों को घर की बनी मिठाई खिलाना भारतीय मेहमाननवाजी की परंपरा को दर्शाता है।

गुझिया की खासियत यह है कि इसे अलग-अलग भरावन और स्वाद के साथ तैयार किया जा सकता है। कहीं मावे की गुझिया पसंद की जाती है, तो कहीं सूजी, नारियल और ड्राई फ्रूट से बनी गुझिया बनाई जाती है। भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में गुझिया को कई तरह से बनाया जाता है। इसकी भरावन और बनाने के तरीके के आधार पर इसके अलग-अलग स्वाद देखने को मिलते हैं।

स्वादिष्ट गुझिया के लिए सामग्री

बाहरी परत बनाने के लिए:

- मैदा – 2 कप

- घी – 4 बड़े चम्मच

- पानी – आवश्यकतानुसार

- तेल या घी – तलने के लिए

भरावन तैयार करने के लिए:

- मावा – 1 कप

- सूजी – आधा कप

- पिसी हुई चीनी – आधा कप

- काजू – 2 बड़े चम्मच

- बादाम – 2 बड़े चम्मच

- किशमिश – 2 बड़े चम्मच

- सूखा नारियल – 2 बड़े चम्मच

- इलायची पाउडर – आधा छोटा चम्मच

- चिरौंजी – 1 छोटा चम्मच (वैकल्पिक)

बनाने की आसान विधि

जब मावा ठंडा हो जाए, तब इसमें भुनी हुई सूजी, पिसी चीनी, कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश, नारियल और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस तरह गुझिया का स्वादिष्ट भरावन तैयार हो जाएगा। अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। प्रत्येक लोई को छोटी पूरी के आकार में बेलें। इसके बीच में एक से डेढ़ चम्मच भरावन रखें। किनारों पर हल्का पानी लगाकर इसे आधे चांद के आकार में मोड़ दें।





आपकी स्वादिष्ट घर की बनी स्वादिष्ट गुझिया तैयार है। दीपावली पर गुझिया को कई तरह से परोसा जा सकता है। इसे अन्य मिठाइयों जैसे लड्डू, बर्फी, पेड़ा और काजू कतली के साथ मिठाई की थाली में सजाया जा सकता है।