दीपावली पर मिठाइयों के बीच चिवड़ा क्यों है जरूरी? जानिए इसके पीछे की खास वजह

Diwali 2026: दीपावली का त्योहार आते ही घरों में तरह-तरह के पकवान और मिठाइयां बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस अवसर पर चिवड़ा भी त्योहार के खास नमकीन व्यंजनों में शामिल है। चिवड़ा मुख्य रूप से पोहा यानी चपटे चावल से तैयार किया जाने वाला पारंपरिक भारतीय नमकीन व्यंजन है। चिवड़ा एक ऐसा स्वादिष्ट और कुरकुरा नाश्ता है, जिसे बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी पसंद करते हैं। दीपावली पर चिवड़ा बनाने का एक खास कारण यह भी है कि इसे पहले से तैयार करके कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मिठाइयों के बीच चिवड़ा क्यों है जरूरी.. आइए जानते हैं इसके पीछे की खास वजह...

मिठाइयों के बीच क्‍यों खास है चिवड़ा?

कुछ क्षेत्रों में चिवड़े में चीनी या गुड़ और सूखे मेवे मिलाकर मीठा स्वाद तैयार किया जाता है। इसे त्योहारों पर विशेष रूप से बनाया जा सकता है। दीपावली पर घरों में तरह-तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। लगातार मीठा खाने के बाद कई लोग कुछ नमकीन और चटपटा खाना पसंद करते हैं। ऐसे में चिवड़ा एक बेहतरीन विकल्प है।यही वजह है कि मिठाइयों के साथ चिवड़ा परोसने से त्योहार की थाली में स्वाद की विविधता आती है।

कुरकुरा चिवड़ा के लिए सामग्री

- पतला पोहा – 4 कप

- मूंगफली – आधा कप

- भुने हुए चने – आधा कप

- काजू – 10 से 12

- किशमिश – 2 बड़े चम्मच

- सूखे नारियल के टुकड़े – 2 बड़े चम्मच

- करी पत्ते – 10 से 12

- हरी मिर्च – 2 बारीक कटी हुई

- हल्दी पाउडर – आधा छोटा चम्मच

- लाल मिर्च पाउडर – आधा छोटा चम्मच

- चीनी – 1 छोटा चम्मच (वैकल्पिक)

- नमक – स्वादानुसार

- राई – आधा छोटा चम्मच

- हींग – एक चुटकी

- तेल – 3 से 4 बड़े चम्मच

चिवड़ा बनाने की आसान विधि



ALSO READ: दीपावली पर बनते हैं 10 तरह के पारंपरिक पकवान, आप भी बनाएं इसके बाद काजू, भुने चने, किशमिश और नारियल के टुकड़ों को अलग-अलग हल्का भून लें। एक कड़ाही में तेल गर्म करके उसमें राई डालें। जब राई चटकने लगे तो हींग, करी पत्ते और कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अब इस तड़के में भुने हुए पोहे डालें। इसके बाद मूंगफली, काजू, भुने चने, नारियल और किशमिश मिलाएं।

स्वादानुसार नमक और थोड़ी चीनी डालकर सभी सामग्री को अच्छी तरह मिला लें। चिवड़े को कुछ देर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद यह और कुरकुरा हो जाएगा। अब इसे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें। इस तरह आपका स्वादिष्ट और कुरकुरा दीपावली स्पेशल चिवड़ा तैयार हो जाएगा।