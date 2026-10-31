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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (12:09 IST)

नरक चतुर्दशी पर क्यों किया जाता है तेल से स्नान? जानिए धार्मिक मान्यताएं

Why is a ritual bath with oil taken on Naraka Chaturdashi
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (13:45 IST)
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Naraka Chaturdashi 2026: दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार में नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दीपक जलाने, भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने और यमराज के नाम पर दीपदान करने के साथ-साथ सुबह तेल लगाकर स्नान करने की भी खास परंपरा है। इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी पर तेल से स्नान क्यों किया जाता है और इससे जुड़ी धार्मिक मान्‍यताओं के बारे में विस्‍तार से...
 

नरक चतुर्दशी पर तेल से स्नान क्यों किया जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नरक चतुर्दशी पर तेल से स्नान करने की परंपरा को अभ्यंग स्नान कहा जाता है। अभ्यंग का अर्थ है शरीर पर तेल की मालिश करना। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर तिल का तेल लगाया जाता है और फिर स्नान किया जाता है।
नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले शरीर पर तिल का तेल लगाकर स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। कई स्थानों पर इस दिन उबटन लगाने और सुगंधित पदार्थों से स्नान करने की परंपरा भी निभाई जाती है। 
 
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन तेल में माता लक्ष्मी और जल में गंगा का वास माना जाता है। इसलिए इस दिन तेल लगाकर स्नान करना शुभ और पुण्यदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अभ्यंग स्नान करने से व्यक्ति के शरीर और मन की शुद्धि होती है तथा जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। 
 

नरकासुर के वध से क्या है तेल स्नान का संबंध?

नरक चतुर्दशी की परंपरा भगवान श्रीकृष्ण और नरकासुर के वध की पौराणिक कथा से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, नरकासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था, जिसने अपनी शक्ति के अहंकार में देवताओं और मनुष्यों को परेशान करना शुरू कर दिया था। उसने अनेक कन्याओं को बंदी बना लिया था और देवताओं की माता अदिति के दिव्य कुंडल भी छीन लिए थे।
नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान श्रीकृष्ण से सहायता मांगी। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध करके नरकासुर का वध किया और बंदी बनाई गई कन्याओं को मुक्त कराया। मान्यता है कि नरकासुर के वध के बाद भगवान श्रीकृष्ण ने तेल से स्नान किया था। इसी घटना की स्मृति में नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान करने की परंपरा प्रचलित हुई।
 

तेल में माता लक्ष्मी और जल में मां गंगा का वास क्यों माना जाता है?

नरक चतुर्दशी पर तेल से स्नान करने के पीछे एक महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस दिन शरीर पर लगाए जाने वाले तेल में माता लक्ष्मी का वास होता है और स्नान के जल में मां गंगा का वास माना जाता है। स्कंद पुराण के कार्तिक मास माहात्म्य में इस परंपरा का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार, नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाने और जल से स्नान करने का विशेष धार्मिक फल बताया गया है।
इसी मान्यता के कारण इस दिन लोग तिल के तेल से शरीर की मालिश करते हैं और फिर स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और मां गंगा के आशीर्वाद से व्यक्ति के तन और मन की शुद्धि होती है।
 

नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान कैसे किया जाता है?

अभ्यंग स्नान की एक पारंपरिक विधि प्रचलित है। अलग-अलग राज्यों और परिवारों में इसके तरीके में थोड़ा अंतर हो सकता है। नरक चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान की तैयारी करें। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने की परंपरा है। एक कटोरी में तिल का तेल लेकर शरीर पर हल्के हाथों से मालिश करें।
कुछ क्षेत्रों में सरसों के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रूप से सिर, हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर तेल लगाया जाता है। तेल लगाने के बाद शरीर पर पारंपरिक उबटन लगाया जाता है। इसके लिए बेसन, हल्दी, चंदन और सुगंधित प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ परिवारों में स्नान के जल में गंगाजल मिलाने की भी परंपरा है।

नरक चतुर्दशी पर उबटन लगाने का क्या है महत्व?

नरक चतुर्दशी को रूप चौदस कहने के पीछे भी उबटन और अभ्यंग स्नान की परंपरा का विशेष योगदान है। इस दिन शरीर पर तेल लगाने के बाद हल्दी, बेसन, चंदन और अन्य सुगंधित प्राकृतिक पदार्थों से बना उबटन लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के रूप और सौंदर्य में निखार आता है।
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