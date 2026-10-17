Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 अक्‍टूबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 20 October 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 20 अक्‍टूबर 2026, मंगलवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

मंगलवार, 20 अक्‍टूबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज दोपहर 12:50 तक नवमी तिथि रहेगी, तत्‍पश्‍चात दशमी लग जाएगी।

आज विजयादशमी या दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा।

आज ही के दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था।

यह दिन अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: मंगलवार

तिथि: आश्विन शुक्‍ल नवमी-दशमी

पक्ष: आश्विन पक्ष

मास: आश्विन (शुक्‍ल पक्ष)

ऋतु: शरद ऋतु

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: श्रवण शाम 06:02 तक, तत्‍पश्‍चात धनिष्ठा।

योग: शूल रात्रि 12:50 से 21 अक्टूबर तक।

करण: कौलव दोपहर 12:50 तक, तत्‍पश्‍चात तैतिल 21 अक्टूबर तक।

चन्द्र राशि: मकर राशि में।

सूर्य राशि: तुला राशि में।

पंचक: आज शाम 06:05 से पंचक आरंभ।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 से 12:46 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:19 से 03:06 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:55 से 05:45 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 03:18 से शाम 04:45 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 09:29 से 10:56 तक।

गुलिक काल: दोपहर 12:23 से 01:50 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए 'ॐ हं हनुमते नमः' का जाप करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!