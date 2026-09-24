Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 सितंबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 29 September 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 29 सितंबर 2026, मंगलवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

मंगलवार, 29 सितंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज भरणी नक्षत्र प्रारंभ होने से 'महाभरणी श्राद्ध' का विशेष योग बनता है।

आज पूर्वजों के निमित्‍त तृतीया तिथि का श्राद्ध किया जाएगा।

इस दिन श्राद्ध करने से गयाजी में श्राद्ध समान पुण्य मिलता है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: मंगलवार

तिथि: आश्विन कृष्‍ण तृतीया

पक्ष: आश्विन पक्ष

मास: आश्विन (कृष्‍ण पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: अश्विनी सुबह 09:03 तक, तत्‍पश्‍चात भरणी।

योग: हर्षण देर रात्रि 03:20 से 30 सितंबर तक।

करण: विष्टि शाम 05:09 तक, तत्‍पश्‍चात बव।

चन्द्र राशि: मेष राशि में

सूर्य राशि: कन्या राशि में

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:05 से 12:53 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:29 से 03:17 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:53 से 05:41 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 03:29 से शाम 04:59 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 09:29 से 10:59 तक।

गुलिक काल: दोपहर 12:29 से 01:59 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले हनुमान जी का स्मरण कर 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!