Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 सितंबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 01 September 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 01 सितंबर 2026, मंगलवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

मंगलवार, 01 सितंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज के दिन गोगा पंचमी का त्‍योहार मनाया जाता है, जिसे भाई-भिन्ना पर्व भी कहा जाता है।

यह त्योहार भाई-बहन के पवित्र प्रेम और परिवार की सुरक्षा का प्रतीक है।

यह पर्व मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल में मनाया जाता है।

वीर गोगादेव जी राजस्थान के लोकदेवता हैं जिन्हें जाहरवीर गोग राणा के नाम से भी जाना जाता है।

लोकमान्यता व लोककथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: मंगलवार

तिथि: भाद्रपद कृष्‍ण चतुर्थी सुबह 07:41 तक, तत्‍पश्‍चात पंचमी।

पक्ष: कृष्‍ण पक्ष

मास: भाद्रपद (कृष्‍ण पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: अश्विनी दोपहर 02:42 से 2 सितंबर तक।

योग: वृद्धि योग रात 11:39 तक, तत्पश्चात ध्रुव योग।

करण: बालव सुबह 07:41 तक, कौलव शाम 06:59 तक।

चन्द्र राशि: मेष राशि में।

सूर्य राशि: सिंह राशि में।

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 01:03 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:43 से 03:33 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:51 से 05:37 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 03:46 से शाम 05:20 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 09:31 से 11:05 तक।

गुलिक काल: दोपहर 12:38 से 02:12 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले हनुमान जी के दर्शन करें और 'ॐ हं हनुमते नमः' का जाप करते हुए यात्रा प्रारंभ करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!