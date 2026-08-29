  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (18:06 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 सितंबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Today 01 September Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (11:33 IST)
google-news
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 01 September 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 01 सितंबर 2026, मंगलवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

मंगलवार, 01 सितंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व
आज के दिन गोगा पंचमी का त्‍योहार मनाया जाता है, जिसे भाई-भिन्ना पर्व भी कहा जाता है।
यह त्योहार भाई-बहन के पवित्र प्रेम और परिवार की सुरक्षा का प्रतीक है।
यह पर्व मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल में मनाया जाता है।
वीर गोगादेव जी राजस्थान के लोकदेवता हैं जिन्हें जाहरवीर गोग राणा के नाम से भी जाना जाता है।
लोकमान्यता व लोककथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है।
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: मंगलवार
तिथि: भाद्रपद कृष्‍ण चतुर्थी सुबह 07:41 तक, तत्‍पश्‍चात पंचमी।
पक्ष: कृष्‍ण पक्ष
मास: भाद्रपद (कृष्‍ण पक्ष)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: अश्विनी दोपहर 02:42 से 2 सितंबर तक।
योग: वृद्धि योग रात 11:39 तक, तत्पश्चात ध्रुव योग।
करण: बालव सुबह 07:41 तक, कौलव शाम 06:59 तक।
चन्द्र राशि: मेष राशि में।
सूर्य राशि: सिंह राशि में।
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 01:03 तक। 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:43 से 03:33 तक। 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:51 से 05:37 तक। 
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 03:46 से शाम 05:20 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: सुबह 09:31 से 11:05 तक। 
गुलिक काल: दोपहर 12:38 से 02:12 तक।
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें। 
निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले हनुमान जी के दर्शन करें और 'ॐ हं हनुमते नमः' का जाप करते हुए यात्रा प्रारंभ करें।

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
31 August Birthday: आपको 31 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन: 2 सितंबर से इन 5 राशियों पर बरसेगी गुरु कृपा, अचानक धन लाभ के बन रहे योग

बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन: 2 सितंबर से इन 5 राशियों पर बरसेगी गुरु कृपा, अचानक धन लाभ के बन रहे योग19 अगस्त को बृहस्पति यानी गुरु ग्रह ने पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद से निकलकर अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश किया था और अब वह 02 सितंबर से द्वितीय पद में गोचर करने लगेगा, जहां वो 20 सितंबर तक रहेगा। यदि हम अश्लेषा नक्षत्र के तृतीय और फिर चतुर्थ चरण की बात करें तो यह 08 अक्टूबर तक दोनों चरणों में रहेगा। वर्तमान में बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में गोचर कर रहा है। चलिए जानते हैं कि किन पांच राशियों के लिए है यह शुभ।

जनक दीदी का 41वां रक्षा-बंधन: 50 पौधे लगाकर मनाया गया

जनक दीदी का 41वां रक्षा-बंधन: 50 पौधे लगाकर मनाया गयापिछले 40 वर्षों से जारी है पेड़ लगाने का संकल्प: जिम्मी और जनक मगिलिगन फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा पद्मश्री डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन का 41वां "रक्षा-बंधन" 50 पौधे लगाकर अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। जनक दीदी ने 28 अगस्त, 2026 को "रक्षा-बंधन" का पावन त्योहार सनावदिया स्थित अपने निवास "गिरिदर्शन" के पीछे "दुतनी टेकरी" पर मनाया। इस अवसर पर उन्होंने अपने राखी-भाई राजेंद्र ओचानी और अन्य पर्यावरण-प्रेमी भाई-बहनों के साथ सामूहिक रूप से 50 पौधे रोपे।

मालव्य राजयोग से चमकेगा 5 राशियों का भाग्य: 02 सितंबर से शुक्र का स्वराशि में प्रवेश, क्या आपकी राशि है शामिल?

मालव्य राजयोग से चमकेगा 5 राशियों का भाग्य: 02 सितंबर से शुक्र का स्वराशि में प्रवेश, क्या आपकी राशि है शामिल?शुक्र ग्रह 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार की दोपहर लगभग 01 बजकर 41 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करने वाले। ये शुक्र ग्रह की अपनी स्वयं की राशि है। स्वयं की राशि में केंद्र में होकर शुक्र पंच महापुरुष योग में से एक मालव्य राजयोग का निर्माण करते हैं। 6 नवंबर तक शुक्र ग्रह इसी राशि में रहकर 5 राशियों को लाभ पहुचाएंगे। इस बीच शुक्र वक्री होकर अस्त भी होंगे। हालांकि 2 सितंबर से 03 अक्टूबर तक शुक्र ग्रह पूरी मजबूती के साथ अच्छा परिणाम देंगे।

मंगल का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा अच्छा समय, धन-करियर में मिलेंगे शुभ संकेत

मंगल का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा अच्छा समय, धन-करियर में मिलेंगे शुभ संकेत02 सितंबर 2026 बुधवार के दिन दोपहर 01 बजकर 25 मिनट पर मंगल ग्रह आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करेंगे, जहां वे 24 सितंबर तक रहेंगे। वर्तमान में मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं जहां वे 18 सितंबर तक रहेंगे। 5 राशियों के लिए यह शुभ समय है। वृषभ, सिंह, तुला, मिथुन और धनु के लिए शुभ समय।

31 August Birthday: आपको 31 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

31 August Birthday: आपको 31 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!31 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 31 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :