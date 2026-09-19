Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 सितंबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 22 September 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 22 सितंबर 2026, मंगलवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

मंगलवार, 22 सितंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज के दिन को परिवर्तनी, पद्मा और जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।

आज ही के दिन डोल ग्यारस का पावन पर्व भी मनाया जाता है।

भगवान श्रीकृष्ण की झांकी हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है।

आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: मंगलवार

तिथि: भाद्रपद शुक्‍ल एकादशी

पक्ष: शुक्‍ल पक्ष

मास: भाद्रपद (शुक्‍ल पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा सुबह 07:06 तक, तत्‍पश्‍चात श्रवण।

योग: अतिगण्ड शाम 16:29 तक, तत्‍पश्‍चात सुकर्मा।

करण: वणिज सुबह 08:55 तक, तत्‍पश्‍चात विष्टि।

चन्द्र राशि: मकर राशि में

सूर्य राशि: कन्या राशि में

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:07 से 12:55 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:21 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:52 से 05:40 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 03:33 से शाम 05:04 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 09:29 से 11:00 तक।

गुलिक काल: दोपहर 12:31 से 02:02 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले हनुमान जी का ध्यान करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!