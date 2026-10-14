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Last Modified: Wednesday, 14 October 2026 (16:14 IST)

15 October Birthday: आपको 15 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Today Happy Birthday
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (16:19 IST)
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आपका जन्मदिन: 15 अक्‍टूबर

दिनांक 15 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। आपमें गजब का आत्मविश्वास है। इसी आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं है। आपको सुगंध का शौक होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक, विनोदी, कलाप्रेमी होते हैं। आप अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। 6 मूलांक शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होता है। अत: शुक्र से प्रभावित बुराई भी आपमें पाई जा सकती है। जैसे स्त्री जाति के प्रति आपमें सहज झुकाव होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति आपकी दिलचस्पी होगी। लेकिन आप दिल के बुरे नहीं है।
 

आपके लिए खास 

शुभ दिनांक : 6, 15, 24
शुभ अंक : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69, 78
शुभ वर्ष : 2033, 2042, 2051, 2060
ईष्टदेव : मां सरस्वती, महालक्ष्मी।
शुभ रंग : क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी।
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: नौकरी-पेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार होंगे। आर्थिक मामलों में सभंलकर चलना होगा। व्यापार-व्यवसाय में भी सफलता रहेगी। 
परिवार: दाम्पत्य जीवन में मिलीजुली स्थिति रहेगी। विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी।
शिक्षा: लेखन संबंधी मामलों के लिए उत्तम होती है। बैंक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे। जो विद्यार्थी सीए की परीक्षा देंगे उनके लिए शुभ रहेगा।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

शंकर/शंकर जयकिशन (Shankar Jaikishan): प्रसिद्ध संगीतकार, जिन्हें शंकर-जयकिशन जोड़ी के लिए जाना जाता है।
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (A.P.J. Abdul Kalam): भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक।
डॉ. रमन सिंह (Dr. Raman Singh): प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री।
फ्रेडरिक नीत्शे (Friedrich Nietzsche): जर्मन दार्शनिक।
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
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