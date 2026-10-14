ऋण मोचन मंगल स्त्रोत | Rin Mochan Mangal Stotra
rin mochan mangal stotra: कर्ज या ऋण शब्द के भीतर कष्ट छुपा होता है। अगर किसी व्यक्ति को कर्ज चुकाना हो तो उसकी पूरी जिंदगी तनाव में गुजर जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए अनेक प्रचलित उपाय में से एक है स्कन्दपुराण में वर्णित ऋणमोचन मंगलस्तोत्र।
ऋणमोचन मंगलस्तोत्र का प्रति मंगलवार 11 बार जप करना चाहिए। अगर इसके प्रभाव तेजी से चाहिए तो प्रतिदिन लाल आसन पर बैठकर इसके 3 पाठ भी कर सकते हैं। पेश है ऋणमोचन मंगलस्तोत्र-
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