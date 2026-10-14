ऋण मोचन मंगल स्त्रोत | Rin Mochan Mangal Stotra

अधर्म पर धर्म की विजय का पावन पर्व दशहरा (विजयादशमी) केवल रावण दहन या शस्त्र पूजन तक सीमित नहीं है। तंत्र, ज्योतिष और सनातन परंपरा में इस दिन को सिद्ध मुहूर्त माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय जीवन के सारे आर्थिक कष्ट मिटा सकता है। क्या आप जानते हैं कि महज 100 रुपए के बजट में मिलने वाला 'लाल चंदन' (रक्त चंदन) आपके घर में धन-वैभव और खुशहाली के नए द्वार खोल सकता है? आइए जानते हैं इस चमत्कारी उपाय की पूरी विधि और इसके पीछे का धार्मिक रहस्य।