  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. आरती/चालीसा
  4. Rin Mochan Mangal Stotra
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 14 October 2026 (15:55 IST)

ऋण मोचन मंगल स्त्रोत | Rin Mochan Mangal Stotra

bhaum pradosh vrat puja vidhi and upay
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (15:55 IST)
google-news
rin mochan mangal stotra: कर्ज या ऋण शब्द के भीतर कष्ट छुपा होता है। अगर किसी व्यक्ति को कर्ज चुकाना हो तो उसकी पूरी जिंदगी तनाव में गुजर जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए अनेक प्रचलित उपाय में से एक है स्कन्दपुराण में वर्णित ऋणमोचन मंगलस्तोत्र।
ऋणमोचन मंगलस्तोत्र का प्रति मंगलवार 11 बार जप करना चाहिए। अगर इसके प्रभाव तेजी से चाहिए तो प्रतिदिन लाल आसन पर बैठकर इसके 3 पाठ भी कर सकते हैं। पेश है ऋणमोचन मंगलस्तोत्र-
lord Mangaldv rin mochan mangal stotra rin mochan mangal stotra sanskrit hindi anuvad
rin mochan mangal stotra sanskrit hindi anuvad rin mochan mangal stotra sanskrit hindi anuvad rin mochan mangal stotra sanskrit hindi anuvad
rin mochan mangal stotra sanskrit hindi anuvad rin mochan mangal stotra sanskrit hindi anuvad rin mochan mangal stotra sanskrit hindi anuvad
rin mochan mangal stotra sanskrit hindi anuvad rin mochan mangal stotra sanskrit hindi anuvad
rin mochan mangal stotra sanskrit hindi anuvad
rin mochan mangal stotra sanskrit hindi anuvad rin mochan mangal stotra sanskrit hindi anuvad
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भौम प्रदोष व्रत के दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कौन-कौन से विशेष उपाय और पूजन किए जाते हैं?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

शारदीय नवरात्रि 2026: मां कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा जानें

शारदीय नवरात्रि 2026: मां कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा जानेंkalratri mata: नवरात्रि के सातवें दिन (सप्तमी तिथि) माँ भगवती के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। 'काल' का तात्पर्य समय अथवा मृत्यु से है और 'रात्रि' का अर्थ अंधकार से है। स्वयं काल का अंत करने वाली और अज्ञानता रूपी अंधकार का सर्वनाश कर प्रकाश फैलाने वाली यह महाशक्ति 'कालरात्रि' कहलाती हैं। चलिए जानते हैं माता का मंत्र, पूजा विधि, आरती और कथा।

विजयादशमी का महाउपाय: 100 रुपए की इस एक दिव्य वस्तु से चमक जाएगी आपकी किस्मत

विजयादशमी का महाउपाय: 100 रुपए की इस एक दिव्य वस्तु से चमक जाएगी आपकी किस्मतअधर्म पर धर्म की विजय का पावन पर्व दशहरा (विजयादशमी) केवल रावण दहन या शस्त्र पूजन तक सीमित नहीं है। तंत्र, ज्योतिष और सनातन परंपरा में इस दिन को सिद्ध मुहूर्त माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय जीवन के सारे आर्थिक कष्ट मिटा सकता है। क्या आप जानते हैं कि महज 100 रुपए के बजट में मिलने वाला 'लाल चंदन' (रक्त चंदन) आपके घर में धन-वैभव और खुशहाली के नए द्वार खोल सकता है? आइए जानते हैं इस चमत्कारी उपाय की पूरी विधि और इसके पीछे का धार्मिक रहस्य।

शारदीय नवरात्रि: व्रत पारण की तिथियाँ एवं सही नियम

शारदीय नवरात्रि: व्रत पारण की तिथियाँ एवं सही नियमयदि आपने भी नवरा‍त्रि में व्रत रखा है तो उस व्रत को खोलने के कुछ जरूरी नियम भी है। शारदीय नवरात्रि के व्रत का पारण (उपवास खोलना) केवल धार्मिक निष्ठा का विषय नहीं है, बल्कि यह शरीर और स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ा है। पारण कब और कैसे करना चाहिए और इसके क्या नियम है? चलिए जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी।

दशहरा 2026: शस्त्र पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें सही विधि और धार्मिक महत्व

दशहरा 2026: शस्त्र पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें सही विधि और धार्मिक महत्वDussehra 2026: अश्विन माह की दशमी के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन कई घरों में शस्त्र पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा से पहले अपराजिता देवी की पूजा करते हैं। शस्त्र पूजा अभिजीत या विजय मुहूर्त में करते हैं। चलिए जानते हैं आयुध पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और देवी अपराजिता की पूजा का महत्व।

विजयादशमी 2026: दशहरा पर दशहरी देने की परंपरा क्या है, जानिए इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व

विजयादशमी 2026: दशहरा पर दशहरी देने की परंपरा क्या है, जानिए इसका धार्मिक और सामाजिक महत्वआजकल दशहरी शब्द बहुत प्रचलन में है। यह परंपरा से उपजा शब्द है। विजयादशमी पर दशहरी देना उत्तर भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में निभाई जाने वाली एक पुरानी सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा है। इसे स्थानीय बोलचाल में 'दशहरी' या 'दशहरी भेंट' कहा जाता है। अक्सर यह बच्चों को दी जाती है।