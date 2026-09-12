श्री गणेश जी की आरती| ganesh ji ki aarti

भगवान श्री गणेश की आरती "जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा" हिंदू धर्म में सबसे अधिक गाई जाने वाली और लोकप्रिय आरतियों में से एक है। इसी के साथ ही मराठी आरती सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची भी सभी राज्यों में लोकप्रिय है। पढ़िए दोनों आरतियां को लिखित और इमेज फॉर्मेट में। किसी भी पूजा, अनुष्ठान या नए कार्य की शुरुआत में श्री गणेश की यह आरती अनिवार्य रूप से की जाती है।

।। श्री गणेश जी की आरती| ganesh ji ki aarti ।।

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

एकदंत, दयावंत, चार भुजाधारी।

माथे पर सिंदूर सोहे, मूषक की सवारी॥

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा।

लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा॥

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया।

बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

'सूर' श्याम शरण आए, सफल कीजै सेवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

(समाप्त)





।। गणपति आरती मराठी ganpati aarti Marathi ।। सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची।

नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची। कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति। दर्शनमात्रे मन कामनापूर्ति॥ जय देव...

रत्नखचित फरा तूज गौरीकुमरा। चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा। हिरेजड़ित मुकुट शोभतो बरा।

रुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया॥ जय देव... लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना।

सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना। दास रामाचा वाट पाहे सदना। संकष्टी पावावें, निर्वाणी रक्षावे,

सुरवरवंदना॥ जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति। दर्शनमात्रे मन कामनापूर्ति॥ जय देव...