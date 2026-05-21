Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: गुरुवार, 21 मई 2026 (12:18 IST)

अधिकमास: पुरुषोत्तम मास की आरती

॥ श्री पुरुषोत्तम देव की आरती ॥ purushottam maas ki aarti ॥
 
जय पुरुषोत्तम देवा,स्वामी जय पुरुषोत्तम देवा।
महिमा अमित तुम्हारी,सुर-मुनि करें सेवा॥
जय पुरुषोत्तम देवा॥
 
सब मासों में उत्तम,तुमको बतलाया।
कृपा हुई जब हरि की,कृष्ण रूप पाया॥
जय पुरुषोत्तम देवा॥
 
पूजा तुमको जिसनेसर्व सुक्ख दीना।
निर्मल करके काया,पाप छार कीना॥
जय पुरुषोत्तम देवा॥
 
मेधावी मुनि कन्या,महिमा जब जानी।
द्रोपदि नाम सती से,जग ने सन्मानी॥
जय पुरुषोत्तम देवा॥
 
विप्र सुदेव सेवा कर,मृत सुत पुनि पाया।
धाम हरि का पाया,यश जग में छाया॥
जय पुरुषोत्तम देवा॥
 
नृप दृढ़धन्वा पर जब,तुमने कृपा करी।
व्रतविधि नियम और पूजा,कीनी भक्ति भरी॥
जय पुरुषोत्तम देवा॥
 
शूद्र मणीग्रिव पापी,दीपदान किया।
निर्मल बुद्धि तुम करके,हरि धाम दिया॥
जय पुरुषोत्तम देवा॥
 
पुरुषोत्तम व्रत-पूजाहित चित से करते।
प्रभुदास भव नद सेसहजही वे तरते॥
जय पुरुषोत्तम देवा॥
(समाप्त)
 
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
पुरुषोत्तम मास 2026: कब समाप्त होगा अधिकमास?

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातेंप्रत्येक तीसरे साल अधिकमास का संयोग बनता है। इस मास को पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं। साल 2026 में ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) का योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब एक ही चंद्र मास दो बार आता है, तो पहले वाले को 'अधिकमास' और दूसरे को 'शुद्ध' या 'निज' मास कहा जाता है। यहां ज्येष्ठ अधिकमास 2026 की तिथियां और इस दौरान पालन किए जाने वाले नियम दिए गए हैं। 17 मई 2026 (रविवार) से 15 जून 2026 (सोमवार) तक अधिकमास रहेगा। चलिए जानते हैं इस माह की 6 खास बातें।

Vastu Shastra n Happy Home Tips: खुशहाल घर ही खुशहाल जीवन की नींव है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालती है। यहां खुशहाल घर बनाए रखने और खुशहाल जीवन के लिए 10 सबसे सरल और प्रभावी वास्तु उपाय दिए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं...

ज्योतिषीय कैलेंडर में 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपने मेष राशि के सफर को विराम देकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिसे 'वृषभ संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।

ज्योतिष की दुनिया में सूर्य का राशि परिवर्तन महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा बदलने का संकेत है। 15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का मिजाज बदल जाएगा। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर हमारे आर्थिक फैसलों, पारिवारिक रिश्तों और आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं, इस 'सौर-क्रांति' का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है।

घर में अचानक चमगादड़ का आ जाना थोड़ा डरावना या अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे आमतौर पर धार्मिक मान्यताओं से ज्यादा वैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण होते हैं। यहां कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं कि चमगादड़ आपके घर में क्यों घुस आते हैं।

साल 2026 में ज्येष्ठ अधिकमास (जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है) का बेहद शुभ योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब एक ही चंद्र मास दो बार आता है, तो पहले वाले को 'अधिकमास' और दूसरे को 'शुद्ध' या 'निज' मास कहा जाता है। यह महीना भौतिक सुखों के विस्तार के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति और ईश्वर की भक्ति के लिए समर्पित है। आइए जानते हैं इसकी तिथियां और जरूरी नियम।

Guru Pushya Yoga: 21 मई 2026 को गुरु पुष्य के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बना है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु-पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के मिलन को बेहद दुर्लभ और महासंयोग माना गया है। गुरु देव बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र का मिलन जब सर्वार्थ सिद्धि योग (जो हर कार्य को सिद्ध करने वाला है) के साथ होता है, तो ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। इस महासंयोग के दौरान यदि आप सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना शत-प्रतिशत हो जाती है। इस शुभ अवसर पर आपको मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 कार्य जरूर करने चाहिए।

guru pushya yog ke labh: गुरु-पुष्य योग हिंदू ज्योतिष में एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। जब कोई व्यक्ति गुरु (बृहस्पति) और पुष्य नक्षत्र में समयानुसार किसी शुभ कार्य के लिए निवेश या खरीदारी करता है, तो उसे विशेष लाभ मिलने की संभावना मानी जाती है। यहां गुरु-पुष्य योग में खरीदारी करने के 5 बड़े फायदे दिए गए हैं:

Today 21 May 2026 horoscope in Hindi : आज 21 मई 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
