सबरीमाला में दर्शन के लिए 41 दिनों का व्रत प्रारंभ, जानिए 5 खास बातें

Sri Sabarimala Temple Mahotsav : दक्षिण भारत की सबसे पवित्र तीर्थयात्राओं में से एक, केरल स्थित सबरीमाला श्री धर्म संस्था (भगवान अयप्पा) मंदिर का वार्षिक महोत्सव आरंभ हो गया है। महोत्सव की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए 41 दिनों के कठिन व्रत (मंडला काल) का अनुष्ठान आरंभ हो गया है। भगवान अयप्पा के दर्शन की अभिलाषा रखने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि 41 दिनों तक चलने वाली कठोर आत्म शुद्धि और तपस्या की साधना है। आइए जानते हैं इस 41 दिवसीय व्रत और महोत्सव से जुड़ी 5 खास बातें विस्तार से...

1. 41 दिनों की अवधि का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व

एक 'मंडल' का समय

भारतीय शास्त्रों और योग परंपरा में 41 दिनों की अवधि को एक 'मंडल' कहा जाता है। माना जाता है कि किसी भी नई आध्यात्मिक आदत को शरीर और मन का हिस्सा बनाने तथा इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए 41 दिनों का निरंतर अभ्यास आवश्यक होता है।

ब्रह्मचर्य और तपस्या

भगवान अयप्पा को 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' (आजीवन ब्रह्मचारी) माना जाता है। इसलिए मंदिर के 18 पवित्र सोपानों (पदिनेट्टाम्पडी) पर चढ़ने से पहले भक्त 41 दिनों तक कठोर ब्रह्मचर्य, सात्विकता और आत्म-संयम का पालन कर स्वयं को मानसिक व शारीरिक रूप से शुद्ध करते हैं।

2. 'माला धारण' से होती है व्रत की शुरुआत

तुलसी या रुद्राक्ष की माला

व्रत शुरू करने वाले श्रद्धालु (जिन्हें पुरुषों के लिए 'अयप्पन' और महिलाओं के लिए 'मलिकप्पुरम' कहा जाता है) वृश्चिकम मास के पहले दिन मंदिर या घर में किसी अनुभवी गुरुस्वामी (जो पहले कई बार सबरीमाला जा चुके हों) के हाथों से तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं।

वस्त्रों का नियम

माला पहनने के साथ ही श्रद्धालु सामान्य रंग-बिरंगे वस्त्रों का त्याग कर देते हैं और केवल काले, गहरे नीले या भगवा रंग की धोती (मुंडु) पहनते हैं। काले या नीले रंग को सांसारिक मोह-माया और अहंकार के त्याग का प्रतीक माना जाता है।

3. कठिन दिनचर्या और सात्विक जीवनशैली के नियम

दो समय स्नान और पूजा

प्रतिदिन सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ठंडे पानी से स्नान करना, माथे पर चंदन या भस्म (विभूति) लगाना और 'स्वामिये शरणम अयप्पा' मंत्र का जप करना अनिवार्य होता है।

सात्विक आहार और नशा मुक्ति

पूरे 41 दिनों तक मांसाहार, लहसुन-प्याज, शराब, तंबाकू या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का पूर्णतः त्याग किया जाता है। केवल घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है।

आराम का त्याग

भक्त इन दिनों में पलंग या गद्दे पर न सोकर जमीन पर चटाई बिछाकर सोते हैं, पैरों में चप्पल या जूते नहीं पहनते (नंगे पैर चलते हैं) और न ही बाल या नाखून कटवाते हैं। क्रोध, झूठ और अपशब्दों से दूर रहते हुए हर प्राणी को भगवान अयप्पा का रूप मानकर सम्मान दिया जाता है।

4. 'इरुमुडी केट्टू' का अनूठा विधान

2 भागों वाली पवित्र पोटली

41 दिनों का व्रत पूरा करने के बाद जब भक्त सबरीमाला की यात्रा पर निकलते हैं, तो वे अपने सिर पर दो भागों वाली एक विशेष कपड़े की पोटली रखते हैं, जिसे 'इरुमुडी केट्टू' कहा जाता है। इसके बिना किसी भी श्रद्धालु को मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियों पर चढ़ने की अनुमति नहीं होती।

पोटली में क्या होता है?

अगला भाग (मुन्मुडी)

इसमें पूजा की सामग्री जैसे घी से भरा नारियल (नेय्यी थेन्गा), कपूर, चावल, हल्दी, सुपारी और पान के पत्ते रखे जाते हैं। घी से भरे नारियल को मानव आत्मा और शरीर के मिलन का प्रतीक माना जाता है; इसी घी से भगवान अयप्पा का अभिषेक किया जाता है।

पिछला भाग (पिन्मुडी)

इसमें यात्रा के दौरान भक्त के भोजन के लिए सूखा राशन (चावल, नारियल आदि) रखा जाता है।

5. मंदिर के 18 पवित्र सोपान और दर्शन का फल

18 सीढ़ियों का रहस्य

सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सोने से मढ़ी हुई 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। ये 18 सीढ़ियां मानव जीवन की 5 ज्ञानेंद्रियों, 8 रागों (काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि), 3 गुणों (सत्व, रज, तम), विद्या और अविद्या का प्रतीक हैं।

सबरीमाला दर्शन का आध्यात्मिक संदेश

मान्यता है कि जो भक्त 41 दिनों के कठिन व्रत का पालन कर इरुमुडी के साथ इन 18 सीढ़ियों को पार करता है, वह अपने भीतर के विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर लिखा वेद वाक्य 'तत् त्वम् असि' (वह तुम ही हो) भक्त को यह बोध कराता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि स्वयं उसके भीतर ही विराजमान है।