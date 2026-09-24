Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 सितंबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 27 September 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 27 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 27 सितंबर 2026, रविवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

रविवार, 27 सितंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज से 16 दिनों का 'श्राद्ध पक्ष' प्रारंभ हो रहा है।

आज श्राद्ध, तर्पण व पिंड दान किया जाएगा।

श्राद्ध पक्ष के दौरान सात्विक भोजन बनाएं।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: रविवार

तिथि: आश्विन कृष्‍ण प्रतिपदा

पक्ष: आश्विन पक्ष

मास: आश्विन (कृष्‍ण पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: उत्तर भाद्रपद सुबह 11:08 तक, तत्‍पश्चात रेवती।

योग: वृद्धि सुबह 11:17 तक, तत्‍पश्‍चात ध्रुव।

करण: बालव सुबह 09:41 तक, तत्‍पश्‍चात कौलव रात्रि 08:58 तक।

चन्द्र राशि: मीन राशि में

सूर्य राशि: कन्या राशि में

पंचक: 23 सितंबर से पंचक जारी है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:05 से 12:53 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:18 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:53 से 05:40 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: शाम 05:00 से 06:30 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: दोपहर 12:29 से 02:00 तक।

गुलिक काल: दोपहर 03:30 से शाम 05:00 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!