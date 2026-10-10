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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 10 October 2026 (15:39 IST)

शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को लेकर दूर करें कंफ्यूजन, जाने सही तिथि और डेट

Maa Durga Sharadiya Navratri 2026_ Ashtami and Navami Dates
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (15:39 IST)
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शारदीय नवरात्रि 2026 में अष्टमी तिथि के दिन मां दुर्गा के आठवें रूप मां महागौरी और नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना की जाती है। इस बार महाष्टमी का पर्व उदयातिथि के अनुसार 19 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा। इसी दिन नवमी की पूजा भी होगी और अगले दिन 20 तारीख को नवमी का पारण होगा। 20 अक्टूबर की रात को रावण दहन होगा और दशहरा मनाया जाएगा।
 

पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का समय

अष्टमी का प्रारंभ: 18 अक्टूबर 2026 को रात 08:27 बजे
अष्टमी का समापन: 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:51 बजे
नोट: अष्टमी 19 अक्टूबर को सर्वमान्य है।
 
संधि पूजा समय: 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:27 बजे से सुबह 11:15 बजे तक (कुल 48 मिनट)
 

19 अक्टूबर 2026 पूजा के शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:43 से 12:29 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर में 02:00 से 02:45 तक। 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:48 से 06:13 बजे तक।

19 अक्टूबर 2026 पूजा के चौघड़िया मुहूर्त:

अमृत: सुबह 06:24 से 07:50 बजे तक।
शुभ: सुबह 09:15 से 10:40 बजे तक। 
लाभ: दोपहर 02:57 से 04:22 बजे तक।
अमृत: शाम 04:22 से 05:48 बजे तक।
चर: शाम 05:48 से 07:22 बजे तक।
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पंचांग के अनुसार महानवमी की तिथि:-

नवमी तिथि प्रारंभ: 19 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10:51 बजे होगा।
नवमी तिथि समाप्त: 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे तक।
 
19 अक्टूबर का पूजन: 19 अक्टूबर की सुबह 10:51 बजे नवमी तिथि लगते ही दोपहर का नवमी पूजन, हवन और रात्रि कालीन साधना इसी दिन संपन्न की जाएगी।
20 अक्टूबर का उदयातिथि पूजन: जो श्रद्धालु उदयातिथि को प्रमुख मानते हैं, वे 20 अक्टूबर की सुबह नवमी पूजन, कन्या भोज और हवन का अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर 12:50 बजे तक नवमी तिथि विद्यमान रहेगी।
व्रत पारण का समय: नवरात्रि व्रत का पारण 20 अक्टूबर 2026 को नवमी पूजन और कन्या भोज संपन्न करने के पश्चात् दोपहर 12:50 बजे से पूर्व कर लेना शास्त्रसम्मत रहेगा।
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