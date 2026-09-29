शारदीय नवरात्रि 2026: 18 या 19 अक्टूबर? जानिए महाअष्टमी का पंचांग गणित और सटीक पूजन मुहूर्त

शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के आठवें रूप यानी महाअष्टमी पूजन की तिथि को लेकर अक्सर असमंजस की स्थिति बन जाती है। वर्ष 2026 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा। यदि आपके मन में भी महाअष्टमी के व्रत, पूजन और संधि पूजा के समय को लेकर कोई संशय है, तो पंचांग और वैदिक गणना के आधार पर सही तिथियों का विवरण यहाँ प्रस्तुत है:

पंचांग के अनुसार तिथि का समय

दुर्गा अष्टमी का प्रारंभ: 18 अक्टूबर 2026 को रात 08:27 बजे

दुर्गा अष्टमी का समापन: 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:51 बजे

नोट: अष्टमी 19 अक्टूबर को सर्वमान्य है।

व्रत और पूजन कब करें?

निशिता काल (रात्रि पूजन): जिन परिवारों या तंत्र-साधकों के यहाँ महाअष्टमी की कुलदेवी पूजा रात के समय करने की परंपरा है, वे निशिता काल के अनुसार 18 अक्टूबर की रात को पूजन करेंगे, क्योंकि उस रात अष्टमी तिथि लग चुकी होगी।

उदयातिथि के अनुसार (मुख्य व्रत व पूजन): सनातन धर्म में व्रत-त्योहारों का निर्धारण उदयातिथि (सूर्य उदय के समय विद्यमान तिथि) से किया जाता है। चूंकि 19 अक्टूबर (सोमवार) के सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए महाअष्टमी का मुख्य व्रत, कन्या पूजन और हवन 19 अक्टूबर 2026 को ही किया जाएगा।

19 अक्टूबर 2026 पूजा के शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:43 से 12:29 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर में 02:00 से 02:45 तक।

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:48 से 06:13 बजे तक।

19 अक्टूबर 2026 पूजा के चौघड़िया मुहूर्त:

अमृत: सुबह 06:24 से 07:50 बजे तक।

शुभ: सुबह 09:15 से 10:40 बजे तक।

लाभ: दोपहर 02:57 से 04:22 बजे तक।

अमृत: शाम 04:22 से 05:48 बजे तक।

चर: शाम 05:48 से 07:22 बजे तक।

संधि पूजा का विशेष मुहूर्त

समय: 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:27 बजे से सुबह 11:15 बजे तक (कुल 48 मिनट)

संधि काल का महत्व: जब अष्टमी तिथि के समाप्त होने में अंतिम 24 मिनट (1 घटी) बचते हैं और नवमी तिथि के प्रारंभ होने के शुरुआती 24 मिनट (1 घटी) होते हैं, तो इन दोनों तिथियों के मिलन के 48 मिनट (2 घटी) के समय को 'संधि काल' कहा जाता है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी क्षण मां दुर्गा ने विकराल चामुंडा रूप धारण करके असुर चंड और मुंड का संहार किया था। इसलिए इस 48 मिनट के विशेष मुहूर्त में मां चामुंडा को 108 कमल के पुष्प अर्पित करने और 108 दीपक प्रज्वलित कर तंत्र/विशेष आराधना करने का विधान है।