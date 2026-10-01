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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 1 October 2026 (13:19 IST)

शारदीय नवरात्रि 2026: नवमी 19 अक्टूबर को है या 20 अक्टूबर को, जानिए सटीक तिथि

siddhidatri mata Durga Navami in 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (13:25 IST)
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Navamii ki pooja ke shubh muhut 2026: साल 2026 की शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 11 अक्टूबर से हो रहा है, जिसका समापन 20 अक्टूबर को विजयादशमी के पावन पर्व के साथ होगा। अक्सर तिथियों के फेरबदल के कारण महानवमी की पूजा, कन्या भोज और व्रत पारण को लेकर श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति बन जाती है। यदि आपके मन में भी नवमी पूजन के सही समय को लेकर कोई संशय है, तो वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार यहाँ संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत है।

महानवमी की तिथि और समय का गणित

नवमी तिथि प्रारंभ: 19 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10:51 बजे होगा।
नवमी तिथि समाप्त: 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे तक।
 

19 अक्टूबर को ही रहेगी नवमी:

19 अक्टूबर का पूजन: 19 अक्टूबर की सुबह 10:51 बजे नवमी तिथि लगते ही दोपहर का नवमी पूजन, हवन और रात्रि कालीन साधना इसी दिन संपन्न की जाएगी।
20 अक्टूबर का उदयातिथि पूजन: जो श्रद्धालु उदयातिथि को प्रमुख मानते हैं, वे 20 अक्टूबर की सुबह नवमी पूजन, कन्या भोज और हवन का अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर 12:50 बजे तक नवमी तिथि विद्यमान रहेगी।
व्रत पारण का समय: नवरात्रि व्रत का पारण 20 अक्टूबर 2026 को नवमी पूजन और कन्या भोज संपन्न करने के पश्चात् दोपहर 12:50 बजे से पूर्व कर लेना शास्त्रसम्मत रहेगा।

संधि पूजा का दुर्लभ मुहूर्त और पौराणिक महत्व

अष्टमी तिथि के अंत के 24 मिनट और नवमी तिथि के प्रारंभ के 24 मिनट के मिलन बिंदु को 'संधि काल' कहा जाता है। यह कुल 48 मिनट (2 घटी) का समय आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली होता है।
संधि पूजा मुहूर्त (19 अक्टूबर 2026): प्रातः 10:27 बजे से दोपहर 11:15 बजे तक (कुल अवधि: 48 मिनट)।
पौराणिक मान्यता: पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी संधि काल में भगवती दुर्गा ने 'चामुंडा' रूप प्रकट करके असुर चंड और मुंड का संहार किया था। यही कारण है कि इस पावन काल में मां चामुंडा को 108 प्रज्वलित दीपक और 108 नीलकमल या लाल कमल अर्पित करके विशेष शक्ति पूजा करने का विधान है।
 

19 अक्टूबर 2026 के शुभ चौघड़िया मुहूर्त

अमृत चौघड़िया: प्रातः 06:24 बजे से 07:50 बजे तक
शुभ चौघड़िया: प्रातः 09:15 बजे से 10:40 बजे तक
लाभ चौघड़िया: अपराह्न 02:57 बजे से शाम 04:22 बजे तक
अमृत चौघड़िया: शाम 04:22 बजे से 05:48 बजे तक
चर चौघड़िया: शाम 05:48 बजे से रात्रि 07:22 बजे तक
 

20 अक्टूबर 2026 के प्रमुख और शुभ मुहूर्त

लाभ चौघड़िया: प्रातः 10:40 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक
अभिजित मुहूर्त: प्रातः 11:43 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक
अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:06 बजे से 01:31 बजे तक
अपराह्न पूजा समय: दोपहर 01:14 बजे से 03:30 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:59 बजे से 02:45 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: सायं 05:47 बजे से 06:12 बजे तक
लाभ चौघड़िया (रात्रि): रात्रि 07:21 बजे से 08:56 बजे तक
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