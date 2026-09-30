शारदीय नवरात्रि 2026: सप्तमी की पूजा कब होगी? जानें तारीख, शुभ मुहूर्त और मां कालरात्रि की पूजा विधि

सप्तमी तिथि की समय-सारणी

सप्तमी तिथि का प्रारंभ: 17 अक्टूबर 2026, प्रातः 05:54 बजे से

सप्तमी तिथि का समापन: 18 2026, प्रातः 08:27 बजे तक

साधना एवं पूजन के शुभ मुहूर्त (17 अक्टूबर 2026)

शास्त्रों के अनुसार, महासप्तमी पर दिन की साधना के साथ-साथ रात्रि पूजा (निशा पूजा) और तांत्रिक साधना का विशेष महत्व होता है। शुभ चौघड़िया व मुहूर्त इस प्रकार हैं:

अभिजित मुहूर्त (सर्वश्रेष्ठ समय): दोपहर 11:43 बजे से 12:29 बजे तक

विजय मुहूर्त (कार्यों में सफलता के लिए): दोपहर 02:01 बजे से 02:46 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त (संध्या पूजन के लिए): शाम 05:50 बजे से 06:15 बजे तक

माँ कालरात्रि की प्रामाणिक एवं सरल पूजन विधि

प्रातः कालीन तैयारी व संकल्प:

पूजन एवं अलौकिक श्रृंगार:

माता कालरात्रि के चित्र या प्रतिमा के समक्ष कुमकुम (रोली), अक्षत (चावल), धूप और गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ को सुगंधित रातरानी के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, अतः उन्हें ये पुष्प विशेष रूप से अर्पित करें।

मनपसंद भोग:

माता रानी को प्रसन्न करने के लिए गुड़ और चीकू का भोग लगाएं। मान्यता है कि सप्तमी के दिन गुड़ का भोग लगाने से अकाल मृत्यु और संकटों से मुक्ति मिलती है।

मंत्र साधना और जप की विधि:

माँ कालरात्रि की कृपा पाने के लिए लाल रंग के ऊनी कंबल के आसन पर बैठें। लाल चंदन की माला (अथवा रुद्राक्ष की माला) से माता के सिद्ध मंत्रों का जाप करें।

पाठ एवं महाआरती:

पूजन के दौरान दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अंत में कपूर और घी के दीपक से माँ कालरात्रि की आरती गाएं और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें।

महासप्तमी का आध्यात्मिक महत्व

माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही अति भयानक दिखाई देता हो, परंतु यह अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी है। इसीलिए इन्हें 'शुभंकरी' भी कहा जाता है। इनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन से तंत्र-मंत्र का प्रभाव, भूत-प्रेत बाधा, अकाल मृत्यु का भय और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाती है।