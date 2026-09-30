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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 30 September 2026 (14:24 IST)

शारदीय नवरात्रि 2026: इस बार किस वाहन पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा? जानें इसका शुभ-अशुभ फल

shardiya navratri 2026:Goddess Durga riding an elephant
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (14:28 IST)
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इस वर्ष 2026 में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 11 अक्टूबर 2026 रविवार से हो रहा है। रविवार होने से मां दुर्गा का आगमन हाथी (गज) पर हो रहा है और प्रस्थान (विदाई) मंगलवार के दिन होने के कारण चरणायुध (मुर्गा) या कुछ मान्यताओं के अनुसार घोड़े पर माना गया है। चूंकि हाथी पर सवार होकर आ रही है माता जो जानिए इसका क्या होगा प्रभाव।
 

माँ दुर्गा का वाहन:

देवी पुराण के प्रसिद्ध श्लोक के अनुसार:
"गौतमीये गजेश तुरंगे सूर्य भौमे शनौ छत्रधिया।"
अर्थात्, यदि नवरात्रि का प्रारंभ रविवार या सोमवार को हो तो माता हाथी पर आती हैं; शनिवार या मंगलवार को हो तो घोड़े (अश्व) पर आती हैं; बृहस्पतिवार या शुक्रवार को हो तो पालकी/डोली पर आती हैं; और बुधवार को हो तो नौका (नाव) पर आती हैं। 
 
"शशिसूर्ये गजारूढ़ा शनिभौमे तुरङ्गमे गुरौ शुक्रे च दोलायां बुधेऽ नौका प्रकीर्तिता"- देवी भागवत पुराण
भावार्थ: नवरात्रि का आरंभ सोमवार और रविवार को होने पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार और मंगलवार को नवरात्र का आरंभ होने पर भगवती घोड़े पर सवार होकर आती हैं। वहीं, गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्र का आरंभ होने पर मां दुर्गा डोली में सवार होकर पधारती हैं। इसके अलावा, अगर नवरात्र का आरंभ बुधवार को हो, तो मां दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं।
 

माता के हाथी पर सवार होकर आने का फल

जब नवरात्रि का शुभारंभ रविवार या सोमवार के दिन होता है, तब माँ दुर्गा का आगमन हाथी (गज) पर होता है।ज्योतिषशास्त्र और शास्त्रों में माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। हाथी को सुख, समृद्धि, ज्ञान और शांति का प्रतीक माना गया है। इसके फल स्वरूप निम्नलिखित शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं:-
 
सुख और समृद्धि में वृद्धि: देश और दुनिया में धन-धान्य की वृद्धि होती है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार आता है और लोगों के जीवन में खुशहाली बढ़ती है।
 
अच्छी वर्षा और फसल: हाथी जल और अन्न का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस गोचर/आगमन से अच्छी वर्षा के योग बनते हैं, जिससे कृषि और किसानों को बड़ा लाभ होता है।
 
शांति और शांतिपूर्ण वातावरण: समाज और देश में शांति, सुरक्षा तथा प्रशासनिक स्थिरता बनी रहती है। लोगों के मानसिक तनाव दूर होते हैं और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
 
इस प्रकार, 11 अक्टूबर 2026 (रविवार) से शुरू हो रही यह शारदीय नवरात्रि सभी के लिए अत्यंत शुभ, धन-धान्य देने वाली और मंगलकारी सिद्ध होगी।
 

शुभ प्रभाव और शांति के उपाय

नवरात्रि व्रत व पूजन: नवरात्रि के नौ दिनों तक घटस्थापना कर नियमपूर्वक माँ दुर्गा की पूजा करें।
दुर्गा सप्तशती का पाठ: प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।
हवन व दान: अष्टमी या नवमी तिथि को हवन करें और कन्या पूजन के साथ-साथ जरूरतमंदों को अन्न व वस्त्र का दान करें।
 
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