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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (16:53 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल- 14 अक्‍टूबर, 2026

दैनिक राशिफल: 14 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Daily Horoscope rashifal
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (16:53 IST)
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Today 14 October horoscope in Hindi : आज 14 अक्‍टूबर, 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

मेष (Aries)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व की तारीफ होगी।
व्‍यापार: व्यापार में लाभ का नया अवसर सामने आएगा।
लव: प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी।
धन: वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर होगी।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: भगवान गणेश को 21 दूर्वा (दूब घास) अर्पित करें।
 

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर धैर्य से काम लें, जल्दबाजी न करें।
व्‍यापार: व्यापारिक सौदों में सावधानी जरूरी है।
लव: परिवार के सदस्यों की बात ध्यान से सुनें।
धन: बजट का ध्यान रखकर ही खर्च करें।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य का ख्याल रखें, विश्राम करें।
उपाय: किसी गौशाला में हरी घास या हरा चारा दान करें।
 

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में नए मुकाम हासिल करेंगे।
व्‍यापार: व्यापार में योजनाबद्ध काम से लाभ होगा।
लव: दांपत्य जीवन में सुख और शांति रहेगी।
धन: आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं।
स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा।
व्‍यापार: व्यापार में रुका हुआ धन वापस आ सकता है।
लव: पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे।
धन: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे।
स्‍वास्‍थ्‍य: सेहत अच्छी रहेगी, सुपाच्य भोजन लें।
उपाय: गणेश जी को मखाने या सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
 

सिंह (Leo)

करियर: करियर में तरक्की की नई राहें खुलेंगी।
व्‍यापार: व्यापार में बड़ा आर्थिक फायदा संभव है।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति रहेगी।
उपाय: हरी इलायची चबाकर घर से निकलें और गणेश मंत्र का जाप करें।
 

कन्या (Virgo)

करियर: काम में एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है।
व्‍यापार: व्यापारिक निर्णयों में वरिष्ठों की सलाह लें।
लव: परिवार में शांति और सामंजस्य रहेगा।
धन: आवक और जावक का संतुलन रखें।
स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक तनाव से बचें, आराम करें।
उपाय: हरा रूमाल अपने पास रखें और मूंग की दाल का दान करें।
 

तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा।
व्‍यापार: व्यापार में नए साझेदार मिल सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में सुखद अनुभव होंगे।
धन: वित्तीय पक्ष काफी मजबूत रहेगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: गणेश जी को लड्डू अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति काम आएगी।
व्‍यापार: व्यापार में तगड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है।
लव: परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: धन लाभ की अच्छी संभावनाएं हैं।
स्‍वास्‍थ्‍य: तनाव दूर रहेगा, सेहत बढ़िया रहेगी।
उपाय: भगवान गणेश को लाल फूल और दूर्वा चढ़ाएं।
 

धनु (Sagittarius)

करियर: रचनात्मक काम में मन लगेगा, सफलता मिलेगी।
व्‍यापार: व्यापार में नए रास्ते खुलेंगे।
लव: संतान पक्ष से खुशी का समाचार मिलेगा।
धन: आय के नए साधन बनेंगे।
स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: गणेश जी को हल्दी की गांठ अर्पित करें।
 

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में समय प्रबंधन बहुत जरूरी होगा।
व्‍यापार: व्यापार में लिखापढ़ी का ध्यान रखें।
लव: परिवार में सहयोग से बातें सुलझेंगी।
धन: अनावश्यक व्यय पर रोक लगाएं।
स्‍वास्‍थ्‍य: शारीरिक थकान से बचें, नींद पूरी लें।
उपाय: किसी मंदिर में हरे फल दान करें और किसी किन्नर का आशीर्वाद लें।
 

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी बुद्धिमत्ता से काम आसानी से पूरे होंगे।
व्‍यापार: व्यापार में नए मौके सामने आएंगे।
लव: मित्रों के साथ बेहतरीन समय बीतेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, चुस्ती रहेगी।
उपाय: चींटियों को आटा डालें और मूंग की दाल जल में प्रवाहित करें।
 

मीन (Pisces)

करियर: वाणी की मधुरता से लाभ के योग बनेंगे।
व्‍यापार: व्यापार में विस्तार की योजनाएं फलेंगी।
लव: परिवार में मांगलिक माहौल रहेगा।
धन: धन की बचत करने में सफल रहेंगे।
स्‍वास्‍‍थ्‍य: मानसिक रूप से शांत रहेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को बेसन के लड्डू चढ़ाएं और तुलसी के पौधे की सेवा करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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