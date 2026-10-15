Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल- 16 अक्‍टूबर, 2026

Today 16 October horoscope in Hindi: आज 16 अक्‍टूबर, 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

दैनिक राशिफल: 16 अक्टूबर, शुक्रवार 2026

मेष (Aries)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में नए विचार और नीतियां सफलता दिलाएंगी।

कारोबार: व्यापार में नए सौदे तय होंगे, लाभ के अवसर मिलेंगे।

रिश्‍ते: मित्रों और प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, धन लाभ संभव है।

सेहत: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: माता लक्ष्मी को लाल पुष्प और मिश्री अर्पित करें।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: गुलाबी

वृषभ (Taurus)

नौकरी: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना फायदेमंद रहेगा।

कारोबार: निवेश के मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ प्यार और समझ बढ़ेगी।

धन: पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।

सेहत: गले में हल्की समस्या हो सकती है, ध्यान रखें।

उपाय: छोटी कन्याओं को फल या सफेद मिठाई का दान करें।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: सफेद

मिथुन (Gemini)

नौकरी: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।

कारोबार: व्यावसायिक यात्रा लाभदायक साबित होगी।

रिश्ते: पारिवारिक रिश्तों में मिठास और आपसी सहयोग रहेगा।

धन: आय के नए रास्ते खुलेंगे, वित्तीय स्थिति सुधरेगी।

सेहत: मानसिक रूप से काफी शांति और खुशी महसूस होगी।

उपाय: किसी गरीब को चावल या खीर दान करें।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: हल्का नीला

कर्क (Cancer)

नौकरी: वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन तरक्की के द्वार खोलेगा।

कारोबार: व्यापार में तरक्की और नए ऑर्डर मिलने की संभावना है।

रिश्‍ते: परिवार का माहौल खुशनुमा और शांतिपूर्ण रहेगा।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: चांदी जैसा चमकीला

सिंह (Leo)

नौकरी: आपके निर्णय लेने की क्षमता कार्यस्थल पर सराही जाएगी।

कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और मुनाफा बढ़ेगा।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में सुख और सामंजस्य बना रहेगा।

धन: वित्तीय लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: देवी दुर्गा को लाल चुनरी या इत्र अर्पित करें।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: नारंगी

कन्या (Virgo)

नौकरी: अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें।

कारोबार: लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतना जरूरी है।

रिश्ते: अपनों से बातचीत में वाणी पर संयम रखें।

धन: बजट बनाकर चलना श्रेयस्कर रहेगा, व्यय पर नियंत्रण रखें।

सेहत: खान-पान पर ध्यान दें, पेट से जुड़ी समस्या से बचें।

उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें और गाय को हरी घास खिलाएं।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: फिरोजी

तुला (Libra)

नौकरी: पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं।

कारोबार: साझेदारी के कारोबार में बड़ा फायदा मिल सकता है।

रिश्‍ते: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मन प्रसन्न रहेगा।

धन: धन आगमन का मार्ग सुगम होगा, लाभ बढ़ेगा।

सेहत: स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें या कपूर जलाएं।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: मैजेंटा

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा।

कारोबार: व्यापार में नए प्रयोग लाभदायक साबित होंगे।

रिश्‍ते: परिवार के सदस्यों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।

धन: अचानक आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है।

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, नियमित दिनचर्या का पालन करें।

उपाय: लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा करके गुलाबी फूल चढ़ाएं।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: मरून

धनु (Sagittarius)

नौकरी: बौद्धिक कार्यों और शोध से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में नए सौदे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है।

धन: धन संचय के प्रयास में सफलता मिलेगी।

सेहत: मानसिक स्फूर्ति रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

उपाय: लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर सूजी का हलवा चढ़ाएं।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: पीला

मकर (Capricorn)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें, सफलता जरूर मिलेगी।

कारोबार: कागजी कार्रवाई में पूरी स्पष्टता बनाए रखें।

रिश्‍ते: परिवार में पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं।

धन: खर्चों पर रोक लगाने से राहत मिलेगी।

सेहत: थोड़ा आराम करें, थकान से बचाव आवश्यक है।

उपाय: लक्ष्मी नारायण मंदिर में सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: बैंगनी

कुंभ (Aquarius)

नौकरी: नए प्रोजेक्ट में आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी।

कारोबार: व्यापार में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी।

रिश्‍ते: दोस्तों के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा।

धन: आर्थिक लाभ के योग हैं, स्थिति मजबूत होगी।

सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन में उत्साह रहेगा।

उपाय: किसी महिला या जरूरतमंद को वस्त्र दान करें।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: आसमानी

मीन (Pisces)

नौकरी: दफ्तर में आपकी बात का प्रभाव बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा।

कारोबार: व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे और आय बढ़ेगी।

रिश्ते: मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

धन: धन प्राप्ति के कई मार्ग खुलेंगे।

सेहत: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और खीर का भोग लगाएं।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: केसरिया