Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 22 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 22 October horoscope in Hindi : करियर: उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, काम गति पकड़ेंगे।

कारोबार: व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे।

रिश्‍ते: परिवार में धार्मिक या शुभ चर्चा हो सकती है।

अर्थ: आर्थिक मामलों में स्थिति बेहद मजबूत रहेगी।

सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर शांतिपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से काम करें।

कारोबार: व्यापारिक सौदों में विवेक और धैर्य से काम लें।

रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में तालमेल और मिठास रहेगी।

अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, खान-पान सुपाच्य रखें।

उपाय: केले के वृक्ष का पूजन करें और देसी घी का दीपक जलाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: करियर में उन्नति के नए रास्ते साफ होंगे।

कारोबार: व्यापार में लिया गया समझदारी भरा फैसला फायदा देगा।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता और तालमेल बना रहेगा।

अर्थ: आय के स्रोतों में वृद्धि होने के योग हैं।

सेहत: मानसिक रूप से बहुत शांति और प्रसन्नता रहेगी।

उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: सहकर्मियों का भरपूर सहयोग कार्य आसानी से पूरे कराएगा।

कारोबार: व्यावसायिक यात्राओं से धन लाभ संभव है।

रिश्‍ते: पारिवारिक माहौल आनंददायक और शांतिपूर्ण रहेगा।

अर्थ: धन लाभ के मजबूत संकेत हैं।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, नियमित योग करें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और पीली मिठाई का दान करें।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा का सम्मान होगा।

कारोबार: व्यापार में नए निवेश से बड़ा फायदा हो सकता है।

रिश्ते: प्रेम संबंधों में नया उत्साह और विश्वास दिखेगा।

अर्थ: आर्थिक पक्ष मजबूत और सुदृढ़ रहेगा।

सेहत: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और किसी धार्मिक पुस्तक का दान करें।

कन्या (Virgo)

करियर: दफ्तर में पूरी सजगता के साथ काम करें।

कारोबार: व्यापार में हड़बड़ी में कोई फैसला न लें।

रिश्ते: परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा।

अर्थ: वित्तीय मामलों में संतुलन बनाकर चलना आवश्यक है।

सेहत: मानसिक थकान से बचें, पर्याप्त विश्राम करें।

उपाय: गुरु या किसी बुजुर्ग के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें।

तुला (Libra)

करियर: नौकरी में आपका प्रभाव और दायरा बढ़ सकता है।

कारोबार: व्यापारिक नीतियां सफल होंगी, अच्छा मुनाफा होगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सौहार्द और खुशहाली रहेगी।

अर्थ: धन प्राप्ति के उत्तम योग बने हुए हैं।

sehat: सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर आपकी जीत होगी।

कारोबार: व्यापार में लाभ की दर बढ़ने की पूरी संभावना है।

रिश्‍ते: परिवार का समर्थन आपकी हिम्मत बढ़ाएगा।

अर्थ: अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं।

सेहत: तनावमुक्त रहें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में नया निवेश करने का सही समय है।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से संतोषप्रद और शुभ समाचार मिलेगा।

अर्थ: आय में वृद्धि होने के स्पष्ट संकेत हैं।

सेहत: ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: पीले रंग के वस्त्र धारण करें और गुरु का आशीर्वाद लें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

कारोबार: व्यापार में लिखा-पढ़ी का काम ध्यान से करें।

रिश्‍ते: परिवार में मिलकर पुरानी समस्याओं को सुलझाएं।

अर्थ: फालतू खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है।

सेहत: शरीर में थकावट महसूस हो सकती है, विश्राम करें।

उपाय: पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: अपनी बुद्धिमत्ता से सभी कठिन काम आसानी से निपटाएंगे।

कारोबार: व्यापार में नए सौदों पर मुहर लग सकती है।

रिश्‍ते: प्रियजनों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।

अर्थ: वित्तीय स्थिति काफी मजबूत होगी।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति महसूस होगी।

उपाय: किसी छात्र को पढ़ाई की सामग्री या पीली वस्तु दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी सलाह और सुझावों को माना जाएगा।

कारोबार: व्यापार में मुनाफे के नए मौके मिलेंगे।

रिश्ते: परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है।

अर्थ: धन संचय की दिशा में किए प्रयास सफल रहेंगे।

सेहत: मानसिक शांति मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और गुड़-चना चढ़ाएं।





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