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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Sunday, 18 October 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 18 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 18 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (12:42 IST)
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मेष (Aries)
Today 18 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी।
कारोबार: व्यापारिक विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी।
रिश्‍ते: परिवार के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा।
अर्थ: आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए काम सफल होंगे।
कारोबार: निवेश के लिए दिन अनुकूल और फलदायी रहेगा।
रिश्‍ते: दांपत्य जीवन में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा।
अर्थ: अचानक धन लाभ होने के योग हैं।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: सूर्य नमस्कार करें और रोली का तिलक लगाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: दफ्तर में आपके निर्णयों की प्रशंसा होगी।
कारोबार: व्यापार में नए सौदे लाभदायक सिद्ध होंगे।
रिश्ते: प्रियजनों के साथ खुशनुमा पल बीतेंगे।
अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।
सेहत: मानसिक शांति और ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा, कार्य सुचारू रहेंगे।
कारोबार: व्यावसायिक यात्राओं से अच्छा मुनाफा हो सकता है।
रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सुख और आनंद रहेगा।
अर्थ: धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे।
सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: भगवान विष्णु को गुड़ और चने की दाल चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा।
कारोबार: व्यापार में बड़ा लाभ होने की संभावना है।
रिश्ते: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
अर्थ: आय में वृद्धि होगी, वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा।
सेहत: शारीरिक रूप से बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को लाल फूल अर्पित कर अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर धैर्य और लगन से काम लें।
कारोबार: व्यापारिक निर्णयों में जल्दबाजी से बचें।
रिश्ते: परिजनों के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें।
अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है।
सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, योग-प्राणायाम करें।
उपाय: गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: पद और जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है।
कारोबार: साझेदारी में किया गया व्यापार लाभ देगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक संबंधों में सौहार्द रहेगा।
अर्थ: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, प्रसन्नता महसूस होगी।
उपाय: सूर्य मंत्र 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का जप करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों पर विजय मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नए अवसरों का लाभ उठाएं।
रिश्‍ते: परिवार का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा।
अर्थ: रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।
सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: जल में लाल चंदन मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: बौद्धिक कार्यों में सफलता और सम्मान मिलेगा।
कारोबार: व्यापार में नए निवेश से दूरगामी लाभ होगा।
रिश्‍ते: संतान पक्ष से खुशी का समाचार मिलेगा।
अर्थ: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी।
सेहत: मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: पिता या गुरु का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: दफ्तर में शांतिपूर्वक काम निपटाने का प्रयास करें।
कारोबार: व्यापारिक लिखा-पढ़ी में सावधानी रखें।
रिश्‍ते: परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें।
अर्थ: वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखें।
सेहत: थकान से बचें, पर्याप्त आराम लें।
उपाय: सूर्य देव की आरती करें और लाल वस्त्र दान करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का सही समय है।
कारोबार: व्यापार में प्रगति होगी, धन लाभ संभव है।
रिश्‍ते: मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।
अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत और सुदृढ़ होगी।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: लाल चंदन का तिलक लगाएं।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी।
कारोबार: व्यापारिक सौदे मुनाफे का सौदा साबित होंगे।
रिश्ते: पारिवारिक माहौल आनंददायक बना रहेगा।
अर्थ: धन संचय में सफलता मिलेगी।
सेहत: मानसिक शांति और उत्तम स्वास्थ्य रहेगा।
उपाय: सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र पढ़ें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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