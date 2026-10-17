Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 18 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 18 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी।

कारोबार: व्यापारिक विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी।

रिश्‍ते: परिवार के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा।

अर्थ: आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए काम सफल होंगे।

कारोबार: निवेश के लिए दिन अनुकूल और फलदायी रहेगा।

रिश्‍ते: दांपत्य जीवन में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा।

अर्थ: अचानक धन लाभ होने के योग हैं।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: सूर्य नमस्कार करें और रोली का तिलक लगाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: दफ्तर में आपके निर्णयों की प्रशंसा होगी।

कारोबार: व्यापार में नए सौदे लाभदायक सिद्ध होंगे।

रिश्ते: प्रियजनों के साथ खुशनुमा पल बीतेंगे।

अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।

सेहत: मानसिक शांति और ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कर्क (Cancer)

करियर: अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा, कार्य सुचारू रहेंगे।

कारोबार: व्यावसायिक यात्राओं से अच्छा मुनाफा हो सकता है।

रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सुख और आनंद रहेगा।

अर्थ: धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु को गुड़ और चने की दाल चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा।

कारोबार: व्यापार में बड़ा लाभ होने की संभावना है।

रिश्ते: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

अर्थ: आय में वृद्धि होगी, वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा।

सेहत: शारीरिक रूप से बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को लाल फूल अर्पित कर अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर धैर्य और लगन से काम लें।

कारोबार: व्यापारिक निर्णयों में जल्दबाजी से बचें।

रिश्ते: परिजनों के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें।

अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है।

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, योग-प्राणायाम करें।

उपाय: गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं।

तुला (Libra)

करियर: पद और जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है।

कारोबार: साझेदारी में किया गया व्यापार लाभ देगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक संबंधों में सौहार्द रहेगा।

अर्थ: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, प्रसन्नता महसूस होगी।

उपाय: सूर्य मंत्र 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' का जप करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों पर विजय मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में नए अवसरों का लाभ उठाएं।

रिश्‍ते: परिवार का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा।

अर्थ: रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।

सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: जल में लाल चंदन मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें।

धनु (Sagittarius)

करियर: बौद्धिक कार्यों में सफलता और सम्मान मिलेगा।

कारोबार: व्यापार में नए निवेश से दूरगामी लाभ होगा।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से खुशी का समाचार मिलेगा।

अर्थ: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी।

सेहत: मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान रहेंगे।

उपाय: पिता या गुरु का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें।

मकर (Capricorn)

करियर: दफ्तर में शांतिपूर्वक काम निपटाने का प्रयास करें।

कारोबार: व्यापारिक लिखा-पढ़ी में सावधानी रखें।

रिश्‍ते: परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें।

अर्थ: वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखें।

सेहत: थकान से बचें, पर्याप्त आराम लें।

उपाय: सूर्य देव की आरती करें और लाल वस्त्र दान करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का सही समय है।

कारोबार: व्यापार में प्रगति होगी, धन लाभ संभव है।

रिश्‍ते: मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।

अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत और सुदृढ़ होगी।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती बनी रहेगी।

उपाय: लाल चंदन का तिलक लगाएं।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी।

कारोबार: व्यापारिक सौदे मुनाफे का सौदा साबित होंगे।

रिश्ते: पारिवारिक माहौल आनंददायक बना रहेगा।

अर्थ: धन संचय में सफलता मिलेगी।

सेहत: मानसिक शांति और उत्तम स्वास्थ्य रहेगा।

उपाय: सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र पढ़ें।

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