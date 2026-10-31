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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (07:01 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 02 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 02 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 02 November horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (10:16 IST)
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मेष (Aries)
Today 02 November horoscope in Hindi : करियर: सप्ताह की शुरुआत में कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलेगी।
कारोबार: व्यावसायिक योजनाओं में प्रगति होगी, लाभ के योग हैं।
रिश्‍ते: माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा।
अर्थ: आय के नए मार्ग खुलेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
सेहत: मानसिक रूप से शांति और ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
कारोबार: व्यापार में नए सौदे तय हो सकते हैं, मुनाफा होगा।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
अर्थ: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, रुका हुआ धन मिलेगा।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, खान-पान में संतुलन रखें।
उपाय: सफेद फूल जल में प्रवाहित करें या मंदिर में चढ़ाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और मेहनत की तारीफ होगी।
कारोबार: व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी।
रिश्ते: पारिवारिक माहौल खुशनुमा और आनंददायक रहेगा।
अर्थ: वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं, बचत बढ़ेगी।
सेहत: शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: भगवान गणेश को मोदक या दूर्वा चढ़ाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: दफ्तर के कामों में जल्दबाजी से बचें, ध्यान से काम करें।
कारोबार: व्यापारिक फैसलों में वरिष्ठों की सलाह लें।
रिश्‍ते: परिजनों के साथ किसी बात को लेकर बहस से बचें।
अर्थ: बजट बनाकर चलें, गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर्याप्त आराम लें।
उपाय: चंद्र देव को अर्घ्य दें।
 
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता के बल पर कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नए निवेश के लिए दिन अनुकूल है।
रिश्ते: मित्रों और प्रियजनों का पूरा सहयोग मिलेगा।
अर्थ: धन आगमन के रास्ते सुगम होंगे, लाभ मिलेगा।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: दफ्तर में आपकी कार्यशैली से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।
कारोबार: व्यापार में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी।
रिश्ते: परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या कार्यक्रम का योग है।
अर्थ: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, नया लाभ संभव है।
सेहत: सेहत बढ़िया रहेगी, मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर नई संभावनाएं बनेंगी, दिन अच्छा रहेगा।
कारोबार: साझेदारी के व्यवसाय में मनमुताबिक सफलता मिलेगी।
रिश्‍ते: दांपत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ेगी।
अर्थ: वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, धन लाभ होगा।
सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, योग-प्राणायाम करें।
उपाय: लक्ष्मी जी को गुलाबी फूल अर्पित करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधी परास्त होंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा।
कारोबार: व्यापारिक सौदों में सावधानी और समझदारी बरतें।
रिश्‍ते: पारिवारिक मामलों में धैर्य और संयम बनाए रखें।
अर्थ: अचानक धन लाभ की संभावना बन सकती है।
सेहत: सेहत में सुधार होगा, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: बौद्धिक कार्यों में बड़ी सफलता और प्रशंसा मिलेगी।
कारोबार: नया काम शुरू करने के लिए समय बहुत अच्छा है।
रिश्‍ते: संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने से खुशी होगी।
अर्थ: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, लाभ होगा।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल और हल्दी चढ़ाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है।
कारोबार: व्यापारिक लेन-देन में लिखा-पढ़ी स्पष्ट रखें।
रिश्‍ते: घर-परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर होगा।
अर्थ: खर्चों पर लगाम लगाएं, धन संचय पर ध्यान दें।
sehat: थकावट महसूस हो सकती है, विश्राम आवश्यक है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: सूझबूझ से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे कर लेंगे।
कारोबार: व्यापार में नए अवसरों से बड़ा फायदा हो सकता है।
रिश्‍ते: भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे।
अर्थ: वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार देखने को मिलेगा।
सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मन में उत्साह रहेगा।
उपाय: बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें या दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: दफ्तर में आपके सुझावों को प्राथमिकता मिलेगी।
कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, लाभ बढ़ेगा।
रिश्ते: पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण और सुखद रहेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन संचय होगा।
सेहत: मानसिक शांति रहेगी, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।
उपाय: मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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