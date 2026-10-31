Aaj Ka Rashifal: आज 02 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 02 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 02 November horoscope in Hindi : करियर: सप्ताह की शुरुआत में कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलेगी।

कारोबार: व्यावसायिक योजनाओं में प्रगति होगी, लाभ के योग हैं।

रिश्‍ते: माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा।

अर्थ: आय के नए मार्ग खुलेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

सेहत: मानसिक रूप से शांति और ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

कारोबार: व्यापार में नए सौदे तय हो सकते हैं, मुनाफा होगा।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

अर्थ: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, रुका हुआ धन मिलेगा।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, खान-पान में संतुलन रखें।

उपाय: सफेद फूल जल में प्रवाहित करें या मंदिर में चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और मेहनत की तारीफ होगी।

कारोबार: व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी।

रिश्ते: पारिवारिक माहौल खुशनुमा और आनंददायक रहेगा।

अर्थ: वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं, बचत बढ़ेगी।

सेहत: शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: भगवान गणेश को मोदक या दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: दफ्तर के कामों में जल्दबाजी से बचें, ध्यान से काम करें।

कारोबार: व्यापारिक फैसलों में वरिष्ठों की सलाह लें।

रिश्‍ते: परिजनों के साथ किसी बात को लेकर बहस से बचें।

अर्थ: बजट बनाकर चलें, गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर्याप्त आराम लें।

उपाय: चंद्र देव को अर्घ्य दें।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता के बल पर कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में नए निवेश के लिए दिन अनुकूल है।

रिश्ते: मित्रों और प्रियजनों का पूरा सहयोग मिलेगा।

अर्थ: धन आगमन के रास्ते सुगम होंगे, लाभ मिलेगा।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: दफ्तर में आपकी कार्यशैली से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

कारोबार: व्यापार में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी।

रिश्ते: परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या कार्यक्रम का योग है।

अर्थ: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, नया लाभ संभव है।

सेहत: सेहत बढ़िया रहेगी, मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे।

उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।

तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर नई संभावनाएं बनेंगी, दिन अच्छा रहेगा।

कारोबार: साझेदारी के व्यवसाय में मनमुताबिक सफलता मिलेगी।

रिश्‍ते: दांपत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ेगी।

अर्थ: वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, धन लाभ होगा।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, योग-प्राणायाम करें।

उपाय: लक्ष्मी जी को गुलाबी फूल अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधी परास्त होंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा।

कारोबार: व्यापारिक सौदों में सावधानी और समझदारी बरतें।

रिश्‍ते: पारिवारिक मामलों में धैर्य और संयम बनाए रखें।

अर्थ: अचानक धन लाभ की संभावना बन सकती है।

सेहत: सेहत में सुधार होगा, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: बौद्धिक कार्यों में बड़ी सफलता और प्रशंसा मिलेगी।

कारोबार: नया काम शुरू करने के लिए समय बहुत अच्छा है।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने से खुशी होगी।

अर्थ: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, लाभ होगा।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल और हल्दी चढ़ाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है।

कारोबार: व्यापारिक लेन-देन में लिखा-पढ़ी स्पष्ट रखें।

रिश्‍ते: घर-परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर होगा।

अर्थ: खर्चों पर लगाम लगाएं, धन संचय पर ध्यान दें।

sehat: थकावट महसूस हो सकती है, विश्राम आवश्यक है।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: सूझबूझ से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे कर लेंगे।

कारोबार: व्यापार में नए अवसरों से बड़ा फायदा हो सकता है।

रिश्‍ते: भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे।

अर्थ: वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार देखने को मिलेगा।

सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मन में उत्साह रहेगा।

उपाय: बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें या दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: दफ्तर में आपके सुझावों को प्राथमिकता मिलेगी।

कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, लाभ बढ़ेगा।

रिश्ते: पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण और सुखद रहेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन संचय होगा।

सेहत: मानसिक शांति रहेगी, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।

उपाय: मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं।



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