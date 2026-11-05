Aaj Ka Rashifal: आज 06 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 06 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 06 November horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का फल मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा।

कारोबार: व्यापार में अचानक लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।

रिश्‍ते: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग और प्रेम मिलेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी, नए लाभ के अवसर मिलेंगे।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, मन में उत्साह बना रहेगा।

उपाय: मां लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा।

कारोबार: व्यापारिक सौदों में भारी लाभ मिलने की संभावना है।

रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सुख और सौहार्द का माहौल रहेगा।

अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल होंगे, आर्थिक मजबूती आएगी।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य और बेहतर बना रहेगा।

उपाय: किसी छोटी कन्या को खीर या मिठाई खिलाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: विरोधी शांत रहेंगे, आप अपने लक्ष्य आसानी से पाएंगे।

कारोबार: व्यापार में नई रणनीति काम करेगी, मुनाफा बढ़ेगा।

रिश्ते: मित्रों और परिजनों के साथ सुखद बातचीत होगी।

अर्थ: वित्तीय लाभ की स्थिति बनेगी, रुका धन वापस आएगा।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: मां दुर्गा की चालीसा या कवच का पाठ करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर ध्यान भटकने न दें, काम पर ध्यान दें।

कारोबार: व्यापार में लेनदेन के समय थोड़ी सतर्कता रखें।

रिश्‍ते: बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, मन हल्का होगा।

अर्थ: फिजूलखर्च पर नियंत्रण रखें, बजट संभालें।

सेहत: मानसिक तनाव से बचें, योग का सहारा लें।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें या सुनें।

सिंह (Leo)

करियर: अधिकारियों के साथ संबंध सुधरेंगे, काम आसानी से होगा।

कारोबार: व्यापार में बड़ा निवेश भविष्य में लाभ दिलाएगा।

रिश्ते: प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी, विश्वास गहरा होगा।

अर्थ: आय के नए स्रोत बनेंगे, वित्तीय पक्ष सुदृढ़ होगा।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा, सराहना मिलेगी।

कारोबार: व्यापारिक विस्तार की योजनाएं सफल होंगी।

रिश्ते: परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा, घर में खुशहाली रहेगी।

अर्थ: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, बड़ा लाभ हो सकता है।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिनचर्या ठीक रखें।

उपाय: मां लक्ष्मी को मखाने का भोग लगाएं।

तुला (Libra)

करियर: दफ्तर में आपके सुझावों की तारीफ होगी, पद बढ़ेगा।

कारोबार: व्यापार में नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक मधुर होंगे।

अर्थ: धन आगमन सुचारू रहेगा, वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति महसूस करेंगे।

उपाय: सफेद वस्त्र या इत्र का प्रयोग करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: गुप्त विरोधियों से सावधान रहें, अपना काम निष्ठा से करें।

कारोबार: व्यापारिक फैसलों में किसी अनुभवी की सलाह लें।

रिश्‍ते: पारिवारिक बातचीत में सौम्यता और धैर्य रखें।

अर्थ: अनपेक्षित खर्च आ सकते हैं, बजट नियंत्रित रखें।

सेहत: पेट संबंधी समस्या से बचने के लिए खान-पान संभालें।

उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा होगी।

कारोबार: व्यापार में बड़ा मुनाफा होने के स्पष्ट योग हैं।

रिश्‍ते: मित्रों और प्रियजनों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी, नया लाभ होगा।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: महालक्ष्मी मंदिर में कौड़ी अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, तरक्की होगी।

कारोबार: व्यापार में नई योजनाओं से मुनाफा बढ़ेगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

अर्थ: संपत्ति से जुड़ा लाभ हो सकता है, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, नियमित वॉक करें।

उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: भाग्य का साथ मिलेगा, काम में सफलता आसानी से मिलेगी।

कारोबार: व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी और लाभ दिलाएंगी।

रिश्‍ते: परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्य हो सकते हैं।

अर्थ: धन संचय करने के प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: देवी लक्ष्मी की आरती करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर सावधानी बरतें, सहकर्मियों से विवाद न करें।

कारोबार: व्यापारिक मामलों में उधारी देने से बचें।

रिश्ते: जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।

अर्थ: धन हानि से बचने के लिए सोच-समझकर खर्च करें।

सेहत: थकान या सिरदर्द महसूस हो सकता है, विश्राम करें।

उपाय: किसी गरीब को चावल या चीनी का दान करें।



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