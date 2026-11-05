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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 06 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 06 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 06 November horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (10:12 IST)
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मेष (Aries)
Today 06 November horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का फल मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा।
कारोबार: व्यापार में अचानक लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।
रिश्‍ते: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग और प्रेम मिलेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी, नए लाभ के अवसर मिलेंगे।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, मन में उत्साह बना रहेगा।
उपाय: मां लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा।
कारोबार: व्यापारिक सौदों में भारी लाभ मिलने की संभावना है।
रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सुख और सौहार्द का माहौल रहेगा।
अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल होंगे, आर्थिक मजबूती आएगी।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य और बेहतर बना रहेगा।
उपाय: किसी छोटी कन्या को खीर या मिठाई खिलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: विरोधी शांत रहेंगे, आप अपने लक्ष्य आसानी से पाएंगे।
कारोबार: व्यापार में नई रणनीति काम करेगी, मुनाफा बढ़ेगा।
रिश्ते: मित्रों और परिजनों के साथ सुखद बातचीत होगी।
अर्थ: वित्तीय लाभ की स्थिति बनेगी, रुका धन वापस आएगा।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: मां दुर्गा की चालीसा या कवच का पाठ करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर ध्यान भटकने न दें, काम पर ध्यान दें।
कारोबार: व्यापार में लेनदेन के समय थोड़ी सतर्कता रखें।
रिश्‍ते: बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, मन हल्का होगा।
अर्थ: फिजूलखर्च पर नियंत्रण रखें, बजट संभालें।
सेहत: मानसिक तनाव से बचें, योग का सहारा लें।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें या सुनें।
 
सिंह (Leo)
करियर: अधिकारियों के साथ संबंध सुधरेंगे, काम आसानी से होगा।
कारोबार: व्यापार में बड़ा निवेश भविष्य में लाभ दिलाएगा।
रिश्ते: प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी, विश्वास गहरा होगा।
अर्थ: आय के नए स्रोत बनेंगे, वित्तीय पक्ष सुदृढ़ होगा।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा, सराहना मिलेगी।
कारोबार: व्यापारिक विस्तार की योजनाएं सफल होंगी।
रिश्ते: परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा, घर में खुशहाली रहेगी।
अर्थ: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, बड़ा लाभ हो सकता है।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिनचर्या ठीक रखें।
उपाय: मां लक्ष्मी को मखाने का भोग लगाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: दफ्तर में आपके सुझावों की तारीफ होगी, पद बढ़ेगा।
कारोबार: व्यापार में नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक मधुर होंगे।
अर्थ: धन आगमन सुचारू रहेगा, वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति महसूस करेंगे।
उपाय: सफेद वस्त्र या इत्र का प्रयोग करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: गुप्त विरोधियों से सावधान रहें, अपना काम निष्ठा से करें।
कारोबार: व्यापारिक फैसलों में किसी अनुभवी की सलाह लें।
रिश्‍ते: पारिवारिक बातचीत में सौम्यता और धैर्य रखें।
अर्थ: अनपेक्षित खर्च आ सकते हैं, बजट नियंत्रित रखें।
सेहत: पेट संबंधी समस्या से बचने के लिए खान-पान संभालें।
उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा होगी।
कारोबार: व्यापार में बड़ा मुनाफा होने के स्पष्ट योग हैं।
रिश्‍ते: मित्रों और प्रियजनों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी, नया लाभ होगा।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: महालक्ष्मी मंदिर में कौड़ी अर्पित करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, तरक्की होगी।
कारोबार: व्यापार में नई योजनाओं से मुनाफा बढ़ेगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।
अर्थ: संपत्ति से जुड़ा लाभ हो सकता है, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, नियमित वॉक करें।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: भाग्य का साथ मिलेगा, काम में सफलता आसानी से मिलेगी।
कारोबार: व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी और लाभ दिलाएंगी।
रिश्‍ते: परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्य हो सकते हैं।
अर्थ: धन संचय करने के प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: देवी लक्ष्मी की आरती करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर सावधानी बरतें, सहकर्मियों से विवाद न करें।
कारोबार: व्यापारिक मामलों में उधारी देने से बचें।
रिश्ते: जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।
अर्थ: धन हानि से बचने के लिए सोच-समझकर खर्च करें।
सेहत: थकान या सिरदर्द महसूस हो सकता है, विश्राम करें।
उपाय: किसी गरीब को चावल या चीनी का दान करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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