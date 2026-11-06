Aaj Ka Rashifal: आज 10 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 10 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 10 November horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपका पराक्रम और उत्साह देखने लायक रहेगा।

कारोबार: नए समझौतों से व्यापारिक गति बढ़ेगी, लाभ होगा।

रिश्‍ते: परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा।

अर्थ: वित्तीय मामले हल होंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में वाणी पर संयम रखें, बहस से बचें।

कारोबार: व्यापार में सोच-समझकर ही वित्तीय फैसले लें।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है।

अर्थ: खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, संभालें।

सेहत: सेहत का ध्यान रखें, बाहर के खाने से परहेज करें।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: आपकी कार्यकुशलता से वरिष्ठ अधिकारी खुश रहेंगे।

कारोबार: व्यापार में नया मोड़ आएगा, बड़ा मुनाफा संभव है।

रिश्ते: मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, खुशी का अनुभव होगा।

अर्थ: आय के नए स्रोत सामने आएंगे, लाभ होगा।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: लाल वस्त्र या फल का दान करें।

कर्क (Cancer)

करियर: दफ्तर में ध्यान केंद्रित करके काम करें, चूक न हो।

कारोबार: लेनदेन में पूरी सावधानी बरतें, जोखिम न लें।

रिश्‍ते: परिजनों के साथ धैर्य से बातचीत करें।

अर्थ: वित्तीय मामलों में बजट बनाकर चलना उचित होगा।

सेहत: थकावट महसूस हो सकती है, विश्राम आवश्यक है।

उपाय: संकटमोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ करें।

सिंह (Leo)

करियर: प्रभाव और अधिकारों में वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में नए प्रयोग फलदायी सिद्ध होंगे।

रिश्ते: संतान की सफलता से मन हर्षित रहेगा।

अर्थ: धन आगमन सुचारू रहेगा, बचत में वृद्धि होगी।

सेहत: शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा बना रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: आपके प्रयास रंग लाएंगे, दफ्तर में स्थिति मजबूत होगी।

कारोबार: संपत्ति या नए प्रोजेक्ट में निवेश लाभदायक रहेगा।

रिश्ते: घर-परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा।

अर्थ: आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, स्थिति सुधरेगी।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, दिनचर्या नियमित रखें।

उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

तुला (Libra)

करियर: सहकर्मियों के सहयोग से लंबित काम निपटाएंगे।

कारोबार: व्यावसायिक यात्राओं से नया काम मिलेगा।

रिश्‍ते: भाई-बहनों से प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा।

अर्थ: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, रुका पैसा मिलेगा।

सेहत: स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: बहते जल में गुड़ प्रवाहित करें या दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे।

कारोबार: व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा, नए ग्राहक जुड़ेंगे।

रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी।

अर्थ: अटका धन मिलेगा, वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: आपकी कार्यशैली की सराहना होगी, नए मौके मिलेंगे।

कारोबार: व्यापारिक विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ संबंध और मधुर होंगे।

अर्थ: धन लाभ होगा, नए निवेश के बारे में सोच सकते हैं।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन खुश रहेगा।

उपाय: रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करें।

मकर (Capricorn)

करियर: दफ्तर में संयम से काम लें, विरोधियों से बचें।

कारोबार: व्यापारिक फैसलों में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है।

रिश्‍ते: परिवार के सदस्यों की बात ध्यान से सुनें।

अर्थ: खर्चों पर नियंत्रण रखें, फिजूलखर्च न करें।

सेहत: आंखों की थकान या सिरदर्द हो सकता है, विश्राम करें।

उपाय: हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी योजनाएं दफ्तर में सफल होंगी, पद बढ़ेगा।

कारोबार: व्यापार में बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।

रिश्‍ते: प्रियजनों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।

अर्थ: वित्तीय लाभ की अच्छी स्थिति बनेगी, बचत होगी।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

मीन (Pisces)

करियर: अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, तरक्की के मार्ग खुलेंगे।

कारोबार: व्यापार में नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा।

रिश्ते: परिवार का माहौल शांतिपूर्ण और सुखद रहेगा।

अर्थ: आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, आय बढ़ेगी।

सेहत: मानसिक शांति रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: लाल मसूर की दाल का दान करें।

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