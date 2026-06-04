Rajya Sabha : कांग्रेस ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची, खरगे और पवन खेड़ा को कर्नाटक से, मध्यप्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को उतारा

The Congress President, Shri @kharge, has approved the candidature of the following persons as Congress candidates to contest the biennial/bye-elections to the Council of States from the states mentioned against their names???? pic.twitter.com/4x4cQNB0kb — Congress (@INCIndia) June 4, 2026

भाजपा के बाद कांग्रेस ने राज्यसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में संबंधित राज्यों के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इसमें मध्यप्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया गया है।कांग्रेस ने राज्यसभा की 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अलावा पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है। सात में से चार उम्मीदवार अगड़ी जाति से, दो दलित और एक अल्पसंख्यक समुदाय से है। मध्यप्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी, झारखंड से प्रणव झा और तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवाती को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया गया है।