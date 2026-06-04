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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 4 जून 2026 (22:48 IST)

Rajya Sabha : कांग्रेस ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची, खरगे और पवन खेड़ा को कर्नाटक से, मध्यप्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को उतारा

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भाजपा के बाद कांग्रेस ने राज्यसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में संबंधित राज्यों के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इसमें मध्यप्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया गया है।
कांग्रेस ने राज्यसभा की 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अलावा पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है। सात में से चार उम्मीदवार अगड़ी जाति से, दो दलित और एक अल्पसंख्यक समुदाय से है। मध्यप्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी, झारखंड से प्रणव झा और तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवाती को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया गया है।

मीनाक्षी नटराजन और प्रवीण चक्रवर्ती को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है।  राज्यसभा में नेता विपक्ष खरगे शुक्रवार को बेंगलुरु में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी खरगे के नामांकन के मौके पर मौजूद रहेंगे। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हुई हैं। इसमें से कांग्रेस तीन सीटें जीत सकती है।  Edited by : Sudhir Sharma
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