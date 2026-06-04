फरीदाबाद में बड़ा हादसा, जेवर फ्लाईओवर निर्माण के दौरान गिरी क्रेन, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका

हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बड़ा हादसा हुआ है। फरीदाबाद को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने वाले निर्माणाधीन ग्रीन हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। निर्माण कार्य के दौरान कथित तौर पर एक भारी मशीन गिर गई। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि कई मजदूर उसके नीचे फंस गए हो सकते हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है।

निर्माण स्थल पर काम कर रही एक भारी-भरकम क्रेन अचानक गिर गई, जिससे कई मजदूरों के उसके नीचे फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों की ओर से अभी तक किसी के हताहत होने या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

प्रशासन का कहना है कि बचाव कार्य जारी है और जल्द ही स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। Edited by : Sudhir Sharma