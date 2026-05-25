गुलमर्ग गंडोला में बड़ा हादसा टला, तकनीकी खराबी से हवा में फंसे 300 पर्यटक, रेस्क्यू जारी

सोमवार को उत्तरी कश्मीर में गुलमर्ग गंडोला सेवा में तकनीकी खराबी के कारण 300 से अधिक पर्यटक बीच हवा में फंसे रह गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू हुआ। अधिकारियों ने बताया कि गोंडोला में खराबी के कारण अचानक रुकने से लगभग 300 पर्यटक केबल कारों के अंदर फंस गए थे। समाचार भिजवाए जाने तक 184 पर्यटकों को बचा लिया गया था जबकि 25 केबिनों में फंसे हुए टूरिस्टों को निकालने का कार्य जारी था। इनकी संख्या फिलहाल पता नहीं चल पाई थी।
अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण गंडोला सेवाएं अचानक निलंबित होने के बाद भारतीय सेना ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), जम्मू कश्मीर पुलिस, नागरिक प्रशासन और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर एक समन्वित बचाव अभियान चलाया।
सेना के एक बयान में कहा गया है कि फंसे हुए पर्यटकों की सुरक्षा के संबंध में जम्मू कश्मीर पुलिस और गंडोला प्रबंधन प्राधिकरण से एक संकटपूर्ण काल प्राप्त हुई थी, जिसके बाद बचाव दल तुरंत प्रभावित क्षेत्र में भेजे गए।
सेना प्रवक्ता ने बताया कि बूटापथरी बटालियन के सैनिकों ने गंडोला बेस स्टेशन और चरण -1 के बीच तीन हताहत सहायता टीमों (सीएटी) को तैनात किया, जबकि सेना ने भी कठिन इलाके और प्रतिकूल मौसम में निकासी प्रयासों में सहायता के लिए अपने आल-टेरेन वाहन (एटीवी) को आगे बढ़ाया। आपरेशन का समर्थन करने के लिए गुलमर्ग एटीवी एसोसिएशन के माध्यम से अतिरिक्त एटीवी की व्यवस्था की गई थी क्योंकि गंडोला प्रणाली की बहाली में समय लगने की उम्मीद थी।
अधिकारियों ने बताया कि खराबी के बाद गंडोला सेवा के दोनों चरणों का संचालन निलंबित होने के बाद लगभग 300 पर्यटक केबल कार केबिन में फंसे हुए थे। हालांकि, किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है।
सेना ने एक बयान में कहा कि नवीनतम अपडेट के अनुसार, खराबी से कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुईं। बचाव टीमों ने चरण-1 की ओर से 17 केबल कारों को निकाला, जिससे 94 पर्यटकों को बचाया गया, जबकि बेस स्टेशन की ओर से 15 केबल कारों को भी निकाला गया, जिससे अन्य 90 लोगों को बचाया गया।
जीओसी 19 डिवीजन मेजर जनरल मनोज जोशी ने कहा कि कुल मिलाकर, भारतीय सेना, एसडीआरएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से अब तक 184 फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया है। गंडोला अधिकारियों की तकनीकी टीमें खराबी की सटीक प्रकृति और सीमा का आकलन कर रही हैं, जबकि बचाव और बहाली अभियान आखिरी रिपोर्ट तक जारी रहा।
इस बीच, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं और चल रहे बचाव अभियान के संबंध में मुख्य सचिव अटल डुल्लू से बात की है। उपराज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात को गुलमर्ग जाने और बचाव अभियान की निगरानी करने का निर्देश दिया था।
एक्स पर एक पोस्ट में, सिन्हा ने कहा कि मैं गुलमर्ग में तकनीकी खराबी के बाद केबल कार केबिन में फंसे पर्यटकों के लिए बचाव अभियान की निगरानी कर रहा हूं। मैंने डीजीपी को साइट पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। पुलिस, सेना और एसडीआरएफ और डीसी, एसएसपी की संयुक्त बचाव टीम सभी पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपरेशन चला रही है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि सभी केबिन सुरक्षित हैं और फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशिक्षित टीमों के साथ जमीन पर बचाव अभियान चल रहा है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma