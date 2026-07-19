सम्बंधित जानकारी
- Monsoon Alert : 15 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट, 70 Kmph की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; IMD ने अपनी चेतावनी में क्या कहा
- Top News 9 July: ईरान में फिर अमेरिकी हमला, 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट, ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी
- दिल्ली में मानसून के अगले 5 दिनों में पहुंचने का पूर्वानुमान, अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड
- दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 90 Kmph की रफ्तार से चलेगी आंधी; जानिए आपके राज्य का हाल
- 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जयपुर-कोलकाता में बाढ़ जैसे हालात
Monsoon Alert : पहाड़ों से मैदान तक बारिश का कहर, राजौरी में 200 गाड़ियां बहीं, इन राज्यों में रेड अलर्ट
देशभर में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। जम्मू-कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।
राजौरी में बाढ़ का कहर, 200 से ज्यादा वाहन पानी में बहे
जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार बारिश से धरहल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, रात से ही इलाके में तेज बारिश जारी है। बाढ़ के पानी की चपेट में आने से 200 से ज्यादा गाड़ियां बह गईं। सोशल मीडिया पर बाढ़ में बहती गाड़ियों के वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं।
राजौरी के कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है।
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट, अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा प्रभावित
जम्मू-कश्मीर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। राजौरी, अनंतनाग, उधमपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक घाटी और जम्मू संभाग के कई हिस्सों में तेज बारिश, गरज-चमक और भारी बौछारों की चेतावनी जारी की है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारी बारिश के कारण श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
पहाड़ी राज्यों में रेड अलर्ट, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में खतरा बढ़ा
मौसम विभाग ने 19 से 24 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। 20 और 21 जुलाई को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।ळ इस दौरान तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
मौसम संबंधी चेतावनी— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 18, 2026
मुख्य बिंदु
(i) अगले 6–7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, पूर्व तथा पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय मानसूनी परिस्थितियाँ बनी रहने की संभावना है।
(ii) अरुणाचल प्रदेश तथा असम एवं मेघालय में 18 जुलाई को; उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 18 एवं 19 जुलाई को;… pic.twitter.com/X8KrWiIm5l
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अनुमान
IMD के मुताबिक, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 24 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 18 और 19 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में 22 से 24 जुलाई के बीच तेज बारिश का अनुमान है। इन इलाकों में भी तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
14 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी
मानसून के सक्रिय होने से उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का दौर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश के साथ 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
बाबा अमरनाथ और वैष्णोदेवी यात्रा पर लगा ब्रेक, अगले आदेश तक रहेगी रोक, जानिए क्यों लिया यह फैसला?
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रदेश में आज यानी 19 जुलाई से 25 जुलाई तक जबरदस्त खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को भी कुछ समय के लिए रोक दिया है।
उद्धव ठाकरे को लगा तगड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल हुए 6 बागी सांसद, स्पीकर बिरला ने दी विलय को मंजूरी
Maharashtra politics News : महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। खबरों के अनुसार, उद्धव ठाकरे गुट से अलग हुए 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं बागी सांसदों के इस विलय को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा स्पीकर बिरला और बागी सांसदों के इस फैसले से उद्धव ठाकरे गुट को तगड़ा झटका लगा है। इस फैसले से ठाकरे गुट की मुश्किलें और बढ़ गईं, जबकि शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को लोकसभा में मजबूत राजनीतिक बढ़त मिल गई है।
सोनम वांगचुक सफदरगंज अस्पताल में भर्ती, क्या कहती है उनकी मेडिकल रिपोर्ट?
इतिहास रचने को तैयार Vikram-1: PM मोदी का हाथ से लिखा 'वंदे मातरम' पोस्टकार्ड भी जाएगा अंतरिक्ष
Vikram 1 Launch : प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस 18 जुलाई को विक्रम-1 टेस्ट फ्लाइट-1 के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'वंदे मातरम' लिखा हाथ से लिखा पोस्टकार्ड अंतरिक्ष में भेजेगा। यह भारत के पहले निजी ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट की टेस्ट उड़ान होगी, जिसमें कई टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन और विशेष पेलोड भी शामिल हैं।
बार-बार KYC कराने से मिलेगा छुटकारा, ऐसे जानें अपनी 14 अंकों की CKYC संख्या, बैंक का काम होगा आसान
अगर आप हर बार नया बैंक खाता खोलने या किसी वित्तीय संस्था में निवेश करते समय बार-बार KYC दस्तावेज़ जमा करने से परेशान हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल KYC (CKYC) की मदद से यह प्रक्रिया काफी आसान हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोगों से अपनी 14 अंकों की CKYC संख्या जानने और उसका उपयोग करने की अपील की है।
Monsoon Alert : पहाड़ों से मैदान तक बारिश का कहर, राजौरी में 200 गाड़ियां बहीं, इन राज्यों में रेड अलर्ट
CM मोहन यादव का 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' विजन विकास को दे रहा नई दिशा, जनता को ला रहा करीब
Chief Minister Dr. Mohan Yadav : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासन की पारंपरिक शैली और विकास को अपने विजन से नई दिशा दी है। राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन से बाहर निकलकर प्रदेश के विभिन्न शहरों, ऐतिहासिक स्थलों और पिछड़े क्षेत्रों में कैबिनेट बैठकें आयोजित करने की 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' पहल न केवल शासन को जनता के करीब लाई है, बल्कि स्थानीय संस्कृति, पर्यटन और विकास को भी नई गति प्रदान की है। यह पहल विकास और विरासत को साथ-साथ ले जाने का अनूठा उदाहरण बन गई है।
CM योगी ने जापान के उदाहरण के साथ बच्चों को दिया आत्म अनुशासन व परिश्रम का मंत्र
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों को आत्म अनुशासन, परिश्रम का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अनुशासन ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। आगे वही बढ़ा है और इतिहास भी उसी ने बनाया है, जो अनुशासित, परिश्रमी होकर प्रयास करता रहा है। आप भी नए इतिहास को बनाने की दिशा में प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि राष्ट्र प्रथम का भाव अंतःकरण में होना चाहिए। दुनिया के जिस सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सभी के सामने आदर्श प्रस्तुत किया है, आपको उसका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इससे कुछ सीख पाए तो जीवन सार्थक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बुलंदशहर पहुंचे। उन्होंने यहां रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।
सूरत : केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी आज मांडवी के दौरे पर
केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी आज सूरत जिले के मांडवी का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वे कोसंबा में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मांडवी के कोसंबा में ‘अपना घर आश्रम’ का उद्घाटन किया जाएगा। ध्रुव अनाइका फाउंडेशन, मुंबई द्वारा इस आश्रम का निर्माण किया गया है। घर से वंचित, बेसहारा और निराश्रित लोगों को आश्रय, देखभाल और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह आश्रम शुरू किया जा रहा है।
Sonam Wangchuk Story : 3 Idiots के फुनसुख वांगडू से भी आगे है असली कहानी, जानिए कैसे बदली लद्दाख की तस्वीर
सोनम वांगचुक आज देश के सबसे चर्चित सामाजिक कार्यकर्ताओं में शामिल हैं। 59 वर्षीय वांगचुक की पहचान सिर्फ एक इंजीनियर के रूप में नहीं, बल्कि नवोन्मेषक, शिक्षा सुधारक, पर्यावरण कार्यकर्ता और रेमन मैगसायसाय पुरस्कार विजेता के तौर पर भी है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी छवि को लेकर अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक नजरिए सामने आए।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।