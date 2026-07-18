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Published By चेतन गौड़
Last Modified: नई दिल्ली , Saturday, 18 July 2026 (21:04 IST)

उद्धव ठाकरे को लगा तगड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल हुए 6 बागी सांसद, स्पीकर बिरला ने दी विलय को मंजूरी

Big setback for Uddhav Thackeray, 6 rebel MPs join Shinde faction
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (21:22 IST)
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Maharashtra politics News : महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। खबरों के अनुसार, उद्धव ठाकरे गुट से अलग हुए 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं बागी सांसदों के इस विलय को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा स्पीकर बिरला और बागी सांसदों के इस फैसले से उद्धव ठाकरे गुट को तगड़ा झटका लगा है। इस फैसले से ठाकरे गुट की मुश्किलें और बढ़ गईं, जबकि शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को लोकसभा में मजबूत राजनीतिक बढ़त मिल गई है।
 
महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। खबरों के अनुसार, उद्धव ठाकरे गुट से अलग हुए 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं बागी सांसदों के इस विलय को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा स्पीकर बिरला और बागी सांसदों के इस फैसले से उद्धव ठाकरे गुट को तगड़ा झटका लगा है।

ठाकरे गुट की मुश्किलें और बढ़ीं

इस फैसले से ठाकरे गुट की मुश्किलें और बढ़ गईं, जबकि शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को लोकसभा में मजबूत राजनीतिक बढ़त मिल गई है। उद्धव ठाकरे गुट के इन 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में अपने विलय को मान्यता दिलाने के लिए लोकसभा सचिवालय में एक आधिकारिक आवेदन सौंपा था। उद्धव ठाकरे गुट पार्टी के बंटवारे के बाद से ही अंदरुनी मतभेदों से जूझ रहा है।

सांसदों के विलय पर क्‍या बोले एकनाथ शिंदे? 

उद्धव ठाकरे गुट के इन सांसदों के विलय को लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो 6 सांसद हमारे साथ आए, उन्होंने ऐसा किसी निजी फायदे के लिए नहीं किया, तो आप शायद इसे झूठ मान लें। जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें सिर्फ पैसा ही दिखता है, क्योंकि उनकी सोच लेने की है, देने की नहीं।
 

गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई थी बागी सांसदों की मीटिंग

एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि वे किसी निजी स्वार्थ के लिए हमारे साथ नहीं जुड़े। हम उन्हें विकास के लिए फंड देंगे। हमने गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग भी करवाई और हम यह पक्का करेंगे कि उनके इलाकों से जुड़े विभाग के काम पूरे हों। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी राजनीति किसी पार्टी को तोड़ने या विभाजन कराने की नहीं है।

कौन हैं उद्धव के 6 बागी सांसद?

शिवसेना (UBT) के जिन 6 बागी सांसदों ने बगावत कर शिंदे गुट वाली शिवसेना का दामन थामा है, उनमें परभणी से सांसद संजय जाधव, मुंबई उत्तर-पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल, उस्मानाबाद/धाराशिव से ओमराज निंबालकर, हिंगोली से नागेश पाटिल अष्टीकर, यवतमाल-वाशिम से संजय उत्तमराव देशमुख और शिर्डी से भाऊ साहेब वाकचौरे शामिल हैं। शिवसेना यूबीटी के इन सांसदों के शिंदे गुट में विलय के बाद अब लोकसभा में इनकी संख्या बढ़कर 13 हो गई। 
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