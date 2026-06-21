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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मुंबई , रविवार, 21 जून 2026 (23:46 IST)

बागियों पर बरसे उद्धव ठाकरे, बोले- मेरी शिवसेना ही असली, CM फडणवीस ने कसा तंज

Uddhav Thackeray's big statement regarding rebellion within Shiv Sena UBT
Uddhav Thackeray News : महाराष्‍ट्र में शिवसेना (UBT) के अंदर बगावत को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब वो इस तरह का संकट का सामना कर रहे हैं। पहले भी पार्टी में इस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव ने कहा कि वे निराश नहीं हैं और उनके नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी में बगावत को लेकर भाजपा पर तीखे हमले किए। उनका आरोप है कि भाजपा हमेशा से शिवसेना को खत्म करने और कमजोर करने की साजिश रचती रही है।
 
महाराष्‍ट्र में शिवसेना (UBT) के अंदर बगावत को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब वो इस तरह का संकट का सामना कर रहे हैं। पहले भी पार्टी में इस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव ने कहा कि वे निराश नहीं हैं और उनके नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है।

उद्धव ने भाजपा पर किए तीखे हमले 

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी में बगावत को लेकर भाजपा पर तीखे हमले किए। उनका आरोप है कि भाजपा हमेशा से शिवसेना को खत्म करने और कमजोर करने की साजिश रचती रही है। उद्धव ने कहा कि शिवसेना को विभाजित करने और कमजोर करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ भाजपा का है।

उद्धव ने क्यों मांगी जनता से माफी?

ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित अविभाजित शिवसेना ने करीब 30 साल तक कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी शिवसेना को तोड़ने या खत्म करने की कोशिश नहीं की। उन्‍होंने बागियों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में गद्दारों को उम्मीदवार बनाने के लिए वे जनता से माफी मांगते हैं।

बगावत पर CM फडणवीस ने कसा तंज

उद्धव ठाकरे ने कहा कि नेताओं के पार्टी छोड़ने और राजनीतिक फायदे के लिए पक्ष बदलने का चलन लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। शिवसेना (यूबीटी) में बड़ी बगावत को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि 'ऑपरेशन टाइगर' पूरी तरह सफल रहा है। फडणवीस ने चुटकी लेते हुए कहा कि ऑपरेशन कामयाब है और बॉडी बहुत स्वस्थ है। उन्होंने ठाकरे को आत्मनिरीक्षण की सलाह भी दी।

उद्धव ठाकरे की बढ़ेगी मुसीबत

उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास कुल 9 लोकसभा सांसद हैं। दलबदल विरोधी कानून से बचने के लिए बागी गुट को दो-तिहाई सांसदों की जरूरत होती है। 9 सांसदों के हिसाब से यह संख्या 6 होती है। रविवार को इनमें से 2 सांसदों ने शिंदे गुट में जाने की पुष्टि कर दी है। ये 6 सांसद किसी भी वक्त एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं।
Edited By : Chetan Gour
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